Ve uygulama geçiliyor! Marketlerde bu ürünler artık raflarda yer almayacak! BİM, ŞOK, A101'de bundan sonra... Denk gelen şaşıp kalacak!
Haftanın iki ya da üç günü aktüel ürünler kataloğu ile onlarca ürünü satışa sunan büyük market zincirleriyle ilgili önemli bir karar alınabilir. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı korumak için zincir marketlerle ilgili bir yönetmelik hazırlamaya başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlanmıştı. Buna göre, marketlerin satışını yaptığı bazı ürünler artık raflarda yer almayacak. Özellikle elektronik ürünler yönetmelik kabul edilirse satışa sunulamayacak. Aynı zamanda birçok market Pazar günü saat 11.00'den önce kepenklerini kaldıramayacak. Peki, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar!
Tüm marketlerde yeni bir dönem başlayacak. Eğer kabul edilirse marketlerde artık satılamayacak! BİM, ŞOK, Migros ve A101'de bundan sonra farklılıklar yaşanabilir. Büyük market zincirlerinde bilindiği üzere haftanın iki günü aktüel ürünler satışa sunuluyor ve ürünler daha gelir gelmez tükenmeye başlıyor. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yaptığını duyurmuştu. Eğer yönetmelik kabul edilirse büyük market zincirlerinin teknoloji ürünler, cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı yapamayacak. Taslağa göre, bakkal gibi küçük perakendecilerin taleplerini karşılamak ve bu kesimin korunmasını amaçlanıyor. Şimdi gözler alınacak karara çevrildi. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
O ÜRÜNLER SATILAMAYACAK
Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberinde yer verdiği Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.
Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenlemeye gidilecek.