Ve uygulama geçiliyor! Marketlerde bu ürünler artık raflarda yer almayacak! BİM, ŞOK, A101’de bundan sonra... Denk gelen şaşıp kalacak!

Tüm marketlerde yeni bir dönem başlayacak. Eğer kabul edilirse marketlerde artık satılamayacak! BİM, ŞOK, Migros ve A101'de bundan sonra farklılıklar yaşanabilir. Büyük market zincirlerinde bilindiği üzere haftanın iki günü aktüel ürünler satışa sunuluyor ve ürünler daha gelir gelmez tükenmeye başlıyor. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yaptığını duyurmuştu. Eğer yönetmelik kabul edilirse büyük market zincirlerinin teknoloji ürünler, cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı yapamayacak. Taslağa göre, bakkal gibi küçük perakendecilerin taleplerini karşılamak ve bu kesimin korunmasını amaçlanıyor. Şimdi gözler alınacak karara çevrildi. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!