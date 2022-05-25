Emekliye 1.390 TL ek gösterge zammı! Kazançlar nasıl yansıyacak? İşte emekli aylığında gerçekleşecek artış

NASIL YANSIYACAK?

Hemşire, avukat, öğretmen ve din görevlisi başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının ele alındığı çalışmayla belirlenen yeni ek göstergeler memur maaşlarına yansıyacak ancak en büyük etkiyi emekli maaşları ve ikramiyelerinde gösterecek.