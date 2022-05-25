Emekliye 1.390 TL ek gösterge zammı! Kazançlar nasıl yansıyacak? İşte emekli aylığında gerçekleşecek artış
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları merakla beklenirken, kazançlara nasıl yansıyacağı da ortaya çıkıyor. 30 yıl hizmeti olanların emekli aylığında bin 390, ikramiyesinde 50 bin liraya varan artış hesaplanıyor.
25.05.2022 06:56 - Son Güncelleme: 25.05.2022 06:56
Kamu çalışanlarının ve emeklilerin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde geri sayım başladı.
NASIL YANSIYACAK?
Hemşire, avukat, öğretmen ve din görevlisi başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının ele alındığı çalışmayla belirlenen yeni ek göstergeler memur maaşlarına yansıyacak ancak en büyük etkiyi emekli maaşları ve ikramiyelerinde gösterecek.
30 yıl hizmeti olan hemşire, din görevlisi ve şube müdürünün emekli aylığında, ek göstergesinin 2200'den 3600'e çıkarılmasıyla bin 390 lira artış yaşanacak.