Ve tarih son dakika belli oldu! PTT üzerinden çekebilirsiniz! Paralar hesaplara yatıyor!

Ve belli oldu! Paralar hesaplara yatıyor! PTT üzerinden çekebilirsiniz! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün Twitter hesabından yaptığı bildirimde destek ödemelerinin 24 Ağustos itibarıyla verilmeye başlandığını duyurdu. Bakan Yanık, ağustos ayına dair Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (MAAY), Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım (MAÇY), Öksüz Yetim Yardımı (ÖYY) ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında oluşturulan destek ödemelerinin dün itibarıyla hesaplara yatacağını belirtti. Paralar PTT üzerinden ya da ATM'lerden çekilecek.