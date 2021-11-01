Ve sonunda netleşti! Kasım ayı için başvurular bugün başladı! En az 1600 TL peşin olarak hesaplara yatacak!
Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile maaşını TEB'e taşıyanlara 1.600 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. TEB'den oluşturulan bildirime göre, banka, 1 Şubat tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında maaşı 1.499 TL'ye kadar olan emekliler 1.000 TL'ye, 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alan emekliler ise 1.300 TL'ye varan nakit promosyon avantajından yararlanabilecek.
01.11.2021 11:15
- Son Güncelleme: 01.11.2021 11:15
Kampanya kapsamında maaşı 1.499 TL'ye kadar olan emekliler 1.000 TL'ye, 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alan emekliler ise 1.300 TL'ye varan nakit promosyon avantajından yararlanabilecek.
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri olan emekliler ise 1.600 TL'ye varan tutarda nakit promosyon alabilecek.
TEB Şubeleri'nde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, günlük nakit çekim olanağı yayınlayan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM'lerden yüksek çekim limiti, TEB'in emeklilere özel paketinde yer alan başka hizmetleri arasında yer alıyor.