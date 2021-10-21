Ve sonunda netleşti! Başvuran 1 ay içinde hemen alıyor! 8 aylık maaş tek seferde ödeniyor!
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! 8 aylık maaş tek seferde ödeniyor! Çalışan adedi 30 ve daha çok olan işyerlerinde işverence işten çıkartılanlar işe iade davası açabilirler. Dava açmadan önce, iş akdi feshinin tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere 30 gün içerisinde arabulucuya başvurmak gerekir. Arabulucuda uzlaşmazlık tutanağının tutulmasının sonrasında iki hafta içerisinde dava açılabilir. İşe iade davasını kazanan işçiye işsiz kaldığı süreye göre 4 aya kadar ücreti ödenir. Hakim dosyayı karara bağlarken, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat tutarını da tespit eder. İşe başlatmama tazminatı 8 aylık ücret tutarına kadar çıkabilir.
Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiriyor. İşveren 8 aylık maaş tutarını ödemek zorunda. 30 gün ayrıntısı ilgi çekiyor. Yazılı müracaat koşulu bulunuyor. İşe iade davasını kazanan işçinin talebine karşın işe başlatılmaması durumunda işverence, 8 aylık ücrete kadar işe başlatmama tazminatı ödenir. İşçinin işe başlama talebini, işverenin de işe başlama davetini yaparken dikkat gereken kurallar bulunuyor.
İşe iade davasını kazanan işçiye işsiz kaldığı süreye göre 4 aya kadar ücreti ödenir. Hakim dosyayı karara bağlarken, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat tutarını da tespit eder. İşe başlatmama tazminatı 8 aylık ücret tutarına kadar çıkabilir. İşçiyi işe başlatmayan işveren bu tazminatı ödemek zorundadır.
Ancak, uygulamada işe başlama talebinin yasal süresinde yapılmadığı, işçinin işe başlama talebinde, işverenin de işe başla davetinde samimi olmadığı gibi sebeplerle anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Ayrıntılara geçmeden önce, takip edilmesi gereken sıralamaya devam edelim.
İşçi tarafından işverene işe başlama talebinin, mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde yapılması gerekir. İşveren de bir ay içinde talebi yerine getirmekle yükümlüdür. İşveren bir ay içinde işe başlatmaz ise mahkemede belirlenen işe başlatmama tazminatını öder.
İŞÇİNİN İŞE İADE BAŞVURUSU SÖZLÜ OLARAK DA YAPILABİLİR Mİ?
İşe iade talebi konusunda kanunda herhangi bir başvuru usul ya da yöntemi öngörülmüyor. Kanunda yer almayan hususlarda Yargıtay'ın içtihatları devreye giriyor. Yargıtay'a göre (Hukuk Genel Kurulu. Esas No: 2018 / (7) 9-677, Karar No: 2021 /499), işçi tarafından yazılı ya da "ispat edilmesi koşuluyla" sözlü olarak dahi işe başlama iradesinin gösterilmesi yeterli bulunuyor. Önemli olan iyi niyetli başlama çabasının karşı tarafı ulaştırılması.