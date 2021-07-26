Ve sonunda netleşti! Bankalara 10 bin TL altında kredi borcu olanlar dikkat: 382 TL geri ödeme yapılacak! İşte detaylar

Bankalara borcu olanlar için önemli bir açıklama yapıldı. Tüm borçlarından kurtulmak isteyenler için QNB Finansbank duyuruda bulundu. Yapılan bilgilendirmeye göre bankadan 10 bin TL borç kapama kredisi çeken biri aylık 382.82 TL geri ödeme yapabilecek. Biriken tüm borçlarınızı tek bankada birleştirebilir, yapılandırabilir veya prefinansman imkânlarından en güzel şekilde faydalanabilirsiniz. Borcunuzu günden güne arttırmadan, borçlarınız yüzünden evinize haciz gelmeden bütün borçlarınızı tek krediyle ödeyebilirsiniz. .