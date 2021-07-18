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Ve sonunda belli oldu! Çalışanlara binlerce lira geri ödeme yapılıyor: Devletten parasını almak isteyenler dikkat!

Yıl, yaş ve prim şartını doldurduğu durumda emekli olamayanlara SGK toplu geri ödeme yapıyor. Devletten toplu para almak isteyenlerin bazı şartları sağlaması gerekiyor. Toplu parayı çalışan kişi vefat etmişse kanuni mirasçıları da alabiliyor. Geri ödemeden faydalanmak isteyenlerin dilekçe ile müracaat yapması gerekiyor. Vatandaşlar SGK toplu para ödemesi hakkındaki detayları merak ediyor. Para ödemesi alabilmek amacıyla ilk olarak yazılı başvuruda bulunmak gerekiyor. Yüz binlerce kişinin yararlanabildiği destekten, toplu para alma şansı varken haberi olmayanlar para yardımından yararlanamamış oluyor. Peki, kimler nasıl geri ödeme alabilir?

takvim.com.tr
18.07.2021 13:52 - Son Güncelleme: 18.07.2021 13:52
Ve sonunda belli oldu! Çalışanlara binlerce lira geri ödeme yapılıyor: Devletten parasını almak isteyenler dikkat!

Türkiye'de çoğu çalışan bilmiyor. Fakat SGK çalışanlara toplu geri ödeme yapıyor. Geri ödemeden faydalanmak isteyenlerin ise birtakım şartları sağlaması gerekiyor. Söz hususu şartları sağlayanlar Sosyal Emniyet Kurumu (SGK)'dan toplu para iadesi alabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumundan toplu olarak prim iadesinin alınması için başvurularını resmi olarak iletilmesi gerekir. Başvurunun yapılmaması durumda toplu ödemelerin otomatik olarak yapılması mümkün değildir. Kişilerin ikamet adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezlerine dilekçe ile başvurularını yapması şarttır.

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Ve sonunda belli oldu! Çalışanlara binlerce lira geri ödeme yapılıyor: Devletten parasını almak isteyenler dikkat!

2008 yılı detayı

Yıl ve yaş şartını doldurmasına rağmen primi eksiği nedeniyle parasını alamayanlara toplu ödeme yapılıyor. Ödemeyi almak isteyenlerin sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmaması, yıl ve yaşı tamamlamış gerekiyor.

Ve sonunda belli oldu! Çalışanlara binlerce lira geri ödeme yapılıyor: Devletten parasını almak isteyenler dikkat!

4A (SSK) sigortalılık statüsünde olan vatandaşlar 2008 tarihinden önce hem kendi hem de işverenlerinin ödediği primlerin iadesini alabilirler.

Ve sonunda belli oldu! Çalışanlara binlerce lira geri ödeme yapılıyor: Devletten parasını almak isteyenler dikkat!

KİMLER TOPLU ÖDEME ALABİLİR?

4/(a) ve 4/(b) sigortalıları ile 1.10.2008 sonrası memuriyete başlayan 4/(c) sigortalılarından, herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya iş yerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya SGK primleri iade edilebilmektedir. Bu düzenleme emeklilik koşullarını sağlamayan vatandaşlara ödedikleri primleri geri alma imkanı sağlıyor.

Ve sonunda belli oldu! Çalışanlara binlerce lira geri ödeme yapılıyor: Devletten parasını almak isteyenler dikkat!

SGK'DAN PARA NASIL ALINIR?

SGK'dan bu parayı almak için SGK'ya dilekçe ile başvurmak gerekiyor. Otomatik olarak yapılmayan işlemlerde direk olarak SGK başvurmak gerekiyor. SGK 1 ay inceleme dönemi sonrası çalıştığınız dönemde emekli olduğunuz güne göre geri ödemeleri yapıyor.