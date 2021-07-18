Ve sonunda belli oldu! Çalışanlara binlerce lira geri ödeme yapılıyor: Devletten parasını almak isteyenler dikkat!

Türkiye'de çoğu çalışan bilmiyor. Fakat SGK çalışanlara toplu geri ödeme yapıyor. Geri ödemeden faydalanmak isteyenlerin ise birtakım şartları sağlaması gerekiyor. Söz hususu şartları sağlayanlar Sosyal Emniyet Kurumu (SGK)'dan toplu para iadesi alabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumundan toplu olarak prim iadesinin alınması için başvurularını resmi olarak iletilmesi gerekir. Başvurunun yapılmaması durumda toplu ödemelerin otomatik olarak yapılması mümkün değildir. Kişilerin ikamet adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezlerine dilekçe ile başvurularını yapması şarttır.