Ve netleşti! Büyük müjde geldi! Kesenin ağzı açıldı! 12 ay ertelemeli faizsiz 15 bin TL kredi tam 60 ay vade ile…
12 ay ertelemeli faizsiz 15 bin TL kredi tam 60 ay vade ile detayları merak ediliyor. Devlet tarafından gençlere sağlanan hibe destekli, geri ödemesiz teşvikler, devlet destekleri ve diğer ek avantajları kalem kalem inceledik. Özel kredi yardımları gelmeye devam ediyor. Kendi işlerini kurarak bunların başında yer almak isteyenler için devletten bütün takviye gelmeye başladı. Şayet şahıslar bu zorlu günlerde kendi işlerini kurmak isterse verilen kredi ihtimali ile hayallerinin bir kısmını karşılamayı muvaffak olabilecekler. Peki İşyeri açan gençlere 2021 yılı devlet desteği nasıl alınır? Hibe destekli, geri ödemesiz teşvikler ne kadar?
Kendi işlerini kurarak bunların başında yer almak isteyenler için devletten tam destek gelmeye başladı. Eğer kişiler bu zorlu günlerde kendi işlerini kurmak isterse verilen kredi imkanı ile hayallerinin bir kısmını karşılamayı başarabilecekler. Peki, bu krediler hangi şartlar ile kimler için verilecek? Devlet teşvikleri ve geri ödemesiz paralar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde aratılıyor. İşsizlik oranlarının düşürülmesi adına işverenlere çok sayıda teşvik sağlayan devlet işsiz vatandaşlara da çeşitli kurumlar üzerinden kurs ve programlarla meslek öğretiyor. Tüm bu desteklerin yanında devlet ayrıca isşizlik sorunun çözülmesi ve istihdamın artması adına kendi işini kuracak olan vatandaşlara çeşitli yardım ödemelerinde bulunuyor.
Devlet destekli olarak gelecek 15 bin TL ye varan faizsiz kredi destekleri kendi işlerini kurmak isteyen vatandaşlar için geliyor. Birçok farklı sektör içerisinde faaliyetlere girmek isteyen kişiler için adeta can suyu niteliğinde olacak. Kredi şartları ve kimlere verilecek olduğu herkes tarafından merak ediliyor. 12 ay geri ödemesiz ve 60 ay vade ile verilecek kredinin detayları belli oldu.
Ülkemizde korona virüs başlangıcının olmaya başladığı andan beri hükümet kanadı vatandaşların yanlarında yer almak için farklı istihdam seçenekleri ile geliyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile vatandaşlara verilecek bu kredi ile artık herkes hayalinde olan işlerin sahibi olabilecekler. Kendi işlerini kurmak isteyen vatandaşlara özel olarak 15 bin TL ye kadar 12 ay ertelemeli kredi fırsatları verilecek.