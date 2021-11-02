Ve gözler oradaydı! Hükümet düğmeye bastı! Asgari ücret ve emekli maaşları artacak, EYT’liler için flaş çalışma başlatıldı

MEMUR MAAŞLARINA ZAM, SGK ÖDENEKLERİNDE YÜKLER ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları mevzuya dair değerlendirmede bulunmadı.

Reuters'a bilgi veren yetkili, "Bütçede şu anda olması gerekenden biraz daha çok sıkılık var. Şu anda aşağı yukarı %6'lık bir alan varken yüzde 1.5'e kadar düştü açığın/GSYH'ya oranı. Bunun biraz açılması lazım ki bu hususta ismim atılacak" diyerek şunları söyledi: