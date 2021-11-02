Ve gözler oradaydı! Hükümet düğmeye bastı! Asgari ücret ve emekli maaşları artacak, EYT'liler için flaş çalışma başlatıldı
Asgari ücret, emekli maaşları ve EYT ile ilgili son günlerde flaş gelişmeler yaşanıyor. Emekliliği bekleyen yüz binlerce vatandaş için Ak Parti'nin hazırladığı EYT raporu gündemden düşmezken, raporun detaylarını merak eden EYT'li vatandaşlar "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son hal nedir? EYT çıkacak mı, çıkarsa kimler emekli olacak?" sorularına cevap arıyor. Haberimizde Erken Yaşa Takılanlar ile ilgili merak ettiğiniz husus başlıklarına yer verdik. Yıllardır seslerini duyurmaya çalışan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) amacıyla sınırlı da olsa çalışma üstünlük sağlanması tarafında bir çalışma gündeme alındı. Yapılan çalışmanın neticesinde meydana çıkacak maliyetlere göre hangi desteklerin sağlanacağına karar verilecek.
Pandemi ve döviz kurunda yaşanan yükseliş ardından yaşam pahalılığı zirveye çıkarken Reuters haber ajansına konuşan iki yetkilinin yaptığı açıklamalara hükümet, göre asgari ücret ve emekli maaşlarının artırılmasının yanı sıra Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) amacıyla çalışma başlattı. Bunun beraberinde çoğu ilde dernek kurarak federasyona dönüşen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) problemlerinin çözümü amacıyla hükümetten ismim beklerken Reuters haber ajansına konuşan iki yetkilinin aktardığı verilere göre dar gelirli ve dezavantajlı kümelerin gelirinin artırılması, 2 bin TL altında emekli maaşı kalmaması, asgari ücret artışları, alt gelir grubuna vergi takviyeleri sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.
EMELİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
Yıllardır seslerini duyurmaya çalışan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) amacıyla sınırlı da olsa çalışma üstünlük sağlanması tarafında bir çalışma gündeme alındı. Yapılan çalışmanın neticesinde meydana çıkacak maliyetlere göre hangi desteklerin sağlanacağına karar verilecek.
ENFLASYON ÜZERİNDE ASGARİ ÜCRET ARTIŞI
Değerlendirilen önlemler arasında enflasyonun üstünde asgari ücret artışı, dar gelirliler amacıyla enerji faturalarında destek sağlanması ve SGK ödeneklerinde memur maaş artışları da yer alacak.
MEMUR MAAŞLARINA ZAM, SGK ÖDENEKLERİNDE YÜKLER ALINACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları mevzuya dair değerlendirmede bulunmadı.
Reuters'a bilgi veren yetkili, "Bütçede şu anda olması gerekenden biraz daha çok sıkılık var. Şu anda aşağı yukarı %6'lık bir alan varken yüzde 1.5'e kadar düştü açığın/GSYH'ya oranı. Bunun biraz açılması lazım ki bu hususta ismim atılacak" diyerek şunları söyledi:
"Bu kapsamda asgari ücrette enflasyona bağlı olarak (ki belki üstünde) bir artış meydana konulacak. Bütçede dar gelirlilerin enflasyondan daha az etkilenmesi amacıyla neler yapabilir bu hususta bir çalışma yapılıyor. Enerjide, SGK ödeneklerinde vs. alınabilecek yükler alınacak. Memur maaşlarına da hatırı sayılır bir zam yapılması gündemde olacak."