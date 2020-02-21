Ve geri sayım başladı! 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ 100 bin sosyal konut kura tarihleri
TOKİ kuraları için merakla beklenen tarihler açıklandı. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 2020 yılında inşaa edilecek konutlar için ilk kura İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilecek. 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlar için başvuru yapan milyonlarca vatandaş heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte TOKİ 100 bin sosyal konut kura tarihleri...
21.02.2020 10:56
- Son Güncelleme: 21.02.2020 10:56
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 100 bin sosyal konut kurası için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşlın merakla beklediği kura çekilişi, İzmir'in Karabağlar ilçesinde 24 Şubat tarihi itibarıyla başlayacak. Bazı illerde başvuru sayısının az olduğu için kura yapılmayacak. İl il kura tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ 100 bin sosyal konut kura tarihleri...
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