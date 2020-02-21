Ve geri sayım başladı! 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ 100 bin sosyal konut kura tarihleri

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 100 bin sosyal konut kurası için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşlın merakla beklediği kura çekilişi, İzmir'in Karabağlar ilçesinde 24 Şubat tarihi itibarıyla başlayacak. Bazı illerde başvuru sayısının az olduğu için kura yapılmayacak. İl il kura tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ 100 bin sosyal konut kura tarihleri...