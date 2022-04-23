Vatandaşlar dört gözle bekliyordu! 1150 TL netleşti! Paralar hesaplara aktarılıyor! Ramazan, fatura desteği ve...

Devletin fatura yardımları devam ediyor: 1150 TL'lik doğalgaz faturası, 206 TL'lik elektrik faturası yardımından yararlanmak için acele edin! Enerji fiyatlarının artmasına karşın vatandaşın yanında yer aldığını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik faturası yardımına ek olarak doğalgaz faturası yardımı da yapacağını bildirdi. Söz konusu yardımlara ilişkin ayrıntılar kamuoyu ile paylaşıldı.