Aynı anda anne ve babadan yetim, kocadan dul maaşı alınabilir mi? SGK'dan çift maaş alma şartları 2022! Başvuru detayları…
SSK, Bağkur, Emekli sandığı fark etmeksizin çift maaş alabilmenin yolları vardır. Hatta dul ve yetim aylıkları ile aynı anda 3 maaşa kadar yararlanabilme şansı vardır. SGK'dan çift maaş alma şartları 2022 araştırmaları gündemde sıklıkla araştırılırken birden fazla maaş alınabildiğinden haberdar olmayan vatandaşlar ise başvurularını yapmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aynı anda iki maaş almak isteyenlerin belli başlı şartları taşıyor olması gerekiyor. SGK çift maaş için gerekli şartların neler olduğunu haberimizde bulabilirsiniz.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aynı anda iki maaş almak mümkün, bu bilgiden haberi olmayan vatandaşlar başvurularını yapmıyor. Aynı anda hem anne ve babadan yetim hem de kocadan dul maaşı alınabilir mi? SGK'dan çift maaş alma şartları 2022 taşıyan kişiler için bu sorusunun cevabı evet oluyor. Kendi emekli maaşlarına ek olarak alınabilen yetim ve dul maaşı sayesinde ekonomik olarak daha refah bir hayat geçirebiliyorlar. SGK'dan çift maaş almak için başvuru yapacakların taşıması gereken şartlar haberimizde yer alıyor.
3 FARKLI EMEKLİ MAAŞI ALINABİLİYOR
Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki nasıl oluyor? Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.
Hem Anne Hem Babadan Aynı Anda Çift Yetim Maaşı Almak - 30 Eylül 2008 Sonrası Vefat Durumlarında Çift Maaş
30 Eylül 2008 tarihinden sonra iki ebeveyni de vefat edenler için yetim maaşı alınabilmesinde sistem şu şekilde işlemektedir. İkisinin SSK'lı yada ikisinin Bağkurlu olması durumunda yüksek tutarda olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın ise yarısı ödenir.