Aynı anda anne ve babadan yetim, kocadan dul maaşı alınabilir mi? SGK'dan çift maaş alma şartları 2022! Başvuru detayları…

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aynı anda iki maaş almak mümkün, bu bilgiden haberi olmayan vatandaşlar başvurularını yapmıyor. Aynı anda hem anne ve babadan yetim hem de kocadan dul maaşı alınabilir mi? SGK'dan çift maaş alma şartları 2022 taşıyan kişiler için bu sorusunun cevabı evet oluyor. Kendi emekli maaşlarına ek olarak alınabilen yetim ve dul maaşı sayesinde ekonomik olarak daha refah bir hayat geçirebiliyorlar. SGK'dan çift maaş almak için başvuru yapacakların taşıması gereken şartlar haberimizde yer alıyor.