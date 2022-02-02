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Haberler Ekonomi Aynı anda anne ve babadan yetim, kocadan dul maaşı alınabilir mi? SGK'dan çift maaş alma şartları 2022! Başvuru detayları…

Aynı anda anne ve babadan yetim, kocadan dul maaşı alınabilir mi? SGK'dan çift maaş alma şartları 2022! Başvuru detayları…

SSK, Bağkur, Emekli sandığı fark etmeksizin çift maaş alabilmenin yolları vardır. Hatta dul ve yetim aylıkları ile aynı anda 3 maaşa kadar yararlanabilme şansı vardır. SGK'dan çift maaş alma şartları 2022 araştırmaları gündemde sıklıkla araştırılırken birden fazla maaş alınabildiğinden haberdar olmayan vatandaşlar ise başvurularını yapmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aynı anda iki maaş almak isteyenlerin belli başlı şartları taşıyor olması gerekiyor. SGK çift maaş için gerekli şartların neler olduğunu haberimizde bulabilirsiniz.

02.02.2022 08:20 - Son Güncelleme: 02.02.2022 08:20
SGK’dan çift maaş alma şartları 2022! Aynı anda anne ve babadan yetim, kocadan dul maaşı alınabilir mi? Başvuru detayları…

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aynı anda iki maaş almak mümkün, bu bilgiden haberi olmayan vatandaşlar başvurularını yapmıyor. Aynı anda hem anne ve babadan yetim hem de kocadan dul maaşı alınabilir mi? SGK'dan çift maaş alma şartları 2022 taşıyan kişiler için bu sorusunun cevabı evet oluyor. Kendi emekli maaşlarına ek olarak alınabilen yetim ve dul maaşı sayesinde ekonomik olarak daha refah bir hayat geçirebiliyorlar. SGK'dan çift maaş almak için başvuru yapacakların taşıması gereken şartlar haberimizde yer alıyor.

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SGK’dan çift maaş alma şartları 2022! Aynı anda anne ve babadan yetim, kocadan dul maaşı alınabilir mi? Başvuru detayları…

SSK SGK BAĞKUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ

Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor.

SGK’dan çift maaş alma şartları 2022! Aynı anda anne ve babadan yetim, kocadan dul maaşı alınabilir mi? Başvuru detayları…

Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.

SGK’dan çift maaş alma şartları 2022! Aynı anda anne ve babadan yetim, kocadan dul maaşı alınabilir mi? Başvuru detayları…

3 FARKLI EMEKLİ MAAŞI ALINABİLİYOR

Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki nasıl oluyor? Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.

SGK’dan çift maaş alma şartları 2022! Aynı anda anne ve babadan yetim, kocadan dul maaşı alınabilir mi? Başvuru detayları…

Hem Anne Hem Babadan Aynı Anda Çift Yetim Maaşı Almak - 30 Eylül 2008 Sonrası Vefat Durumlarında Çift Maaş

30 Eylül 2008 tarihinden sonra iki ebeveyni de vefat edenler için yetim maaşı alınabilmesinde sistem şu şekilde işlemektedir. İkisinin SSK'lı yada ikisinin Bağkurlu olması durumunda yüksek tutarda olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın ise yarısı ödenir.

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