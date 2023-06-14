Vatandaş Kapalıçarşı'ya akın ediyor! 47 gün sonraki gram altın fiyatı belli oldu! Elinde altın olan yatırımcı ne yapmalı? İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları
Son dönemde piyasalarda yaşanan hareketlilik, altın almak isteyen veya TL elinde bulunduran bireyler arasında merak konusu olmaya başladı. Özellikle altın için atılması gereken adımlar ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonuna ilişkin yol haritası araştırılmaktadır. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı son açıklamayla, bu hafta içinde yaşanabilecek gelişmeleri ve gram altın için bir fırsatı duyurdu.
Hem yatırım amacı ile piyasaları yakından takip eden kişiler bulunurken hem de özellikle yaz aylarına gelinmesi ile birlikte düğün sezonu için kişilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş tarafından ise yapılan son açıklama ile birlikte bu hafta için yaşanabilecek gelişmeler aktarılırken, gram altın için son fırsat da duyurdu.
Son Alım Fırsatı!
Son günlerde peş peşe açıklanacağı öğrenilen faiz kararlarının da etkisinin bulunduğu altındaki gelişmeler hakkında konuşan İslam Memiş, "Gram altın TL'de yıl içinde 1600 TL'nin yukarı yönlü kırılmasını, 1700-1800 liranın da bugünkü ekonomik koşullarda mümkün olduğunu düşünüyorum. Elinde TL bulunduran, altın borcu olanların, 22 Haziran'ı yakından takip etmesi gerekiyor. Son bir alım fırsatı vereceğini tahmin ediyorum." dedi.
Yapılan bu açıklamaların yanı sıra altın yatırımcılarını mutlu edecek olan açıklamalara da yer veren İslam Memiş, uzuv vadede bakıldığı zaman yatırımcıların yüzünün gülmeye devam edeceği öğrenildi.
İhtiyacı Olmayan Bozmak İçin Acele Etmemeli
Gram altın için kritik tarihi açıklayan Memiş, "Tansiyon yüksek, kur yüksek... Vatandaş da kafası karışık, faiz kararını görmeden kesin hükümlü olmamak gerekiyor. Döviz kurlarında ve gram altında bir gerileme mümkün görülüyor. Kısa vadede altının gram ve onsunda düşüş beklediğimi ifade ettim. 1400'e kadar gram altında, ancak kısa vadeli düşüşler kalıcı değil.
Bunun bilmek lazım. Orta ve uzun vadede altın yatırımcısının yüzü gülmeye devam edecek. Bir tarafı ons, bir tarafı gram. Çift ayaklı olduğu için kazandırıyor. Dolardan destek aldı, Eylül'den itibaren onstan da destek alma ihtimali kuvvetli. İhtiyacı olmayan bozmak için acele etmemeli." ifadeleri ile altının uzun vadede yatırımcılar için sağlayabileceği kazançlardan bahsedildi.