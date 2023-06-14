Vatandaş Kapalıçarşı’ya akın ediyor! 47 gün sonraki gram altın fiyatı belli oldu! Elinde altın olan yatırımcı ne yapmalı? İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları

Hem yatırım amacı ile piyasaları yakından takip eden kişiler bulunurken hem de özellikle yaz aylarına gelinmesi ile birlikte düğün sezonu için kişilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş tarafından ise yapılan son açıklama ile birlikte bu hafta için yaşanabilecek gelişmeler aktarılırken, gram altın için son fırsat da duyurdu.