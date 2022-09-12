Vakıfbank ve Ziraat Bankası müşterileri aylık 3.285,74 TL taksitle ne kadar konut kredisi çekebilirler?
Genel olarak ev sahibi olmak pek çok vatandaşın hayallerinde yer alır. Bugünkü koşullarında kira öder gibi ev sahibi olmak mantığı daha süregelen olarak tercih ediliyor. Son günlerde bu mantık ile ev sahibi olmak amacıyla bankalarda konut kredisi tipleri tercih ediliyor. Konut kredisi olanakları ile ev sahibi olmak şu sıralar daha çok etkili olmaktadır.
12.09.2022 08:36 - Son Güncelleme: 12.09.2022 08:36
Genel olarak son günlerde bankalar kredi faiz oranlarını yüksek tutmaktadırlar. Bu hal konut kredisi tipleri de etkilemiştir. Vakıfbank ve Ziraat bankası müşterilerine konut kredileri amacıyla vade hallerine göre kredi miktarlarını sunuyor. Geri ödeme planlarında da aylık taksit miktarları bugünümüzde net olarak belirtilir. Vakıfbank ve Ziraat Bankası müşterileri 3.285,74 TL taksit ile değişik vadelere göre konut kredisi olanağını sunuyor.
2022 senesi amacıyla genel olarak Ziraat Bankası aylık 3.285,74 TL ödeme 120 vade ile aşağı yukarı ödeme oluşturuyor.