Vakıfbank ve Ziraat Bankası müşterileri aylık 3.285,74 TL taksitle ne kadar konut kredisi çekebilirler?

Genel olarak son günlerde bankalar kredi faiz oranlarını yüksek tutmaktadırlar. Bu hal konut kredisi tipleri de etkilemiştir. Vakıfbank ve Ziraat bankası müşterilerine konut kredileri amacıyla vade hallerine göre kredi miktarlarını sunuyor. Geri ödeme planlarında da aylık taksit miktarları bugünümüzde net olarak belirtilir. Vakıfbank ve Ziraat Bankası müşterileri 3.285,74 TL taksit ile değişik vadelere göre konut kredisi olanağını sunuyor.