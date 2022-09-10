İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı! Biri uçarken diğeri çakılacak! O tarihlere kadar sakın...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyardı! Biri düşerken diğeri fırlayacak! Altın ve dolar kurunda görülmemiş gelişme! Yaptığı açıklamalarla yatırımcıya yön veren piyasa uzmanı İslam Memiş altın ve dolar için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Memiş, "Bu iki tarihi not alın" dedi.Hafta içi oldukça hareketli bir grafik sergileyen altın ve dolar fiyatları için araştırmalar hızlandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarihinin en büyük faiz artırım kararını alarak 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Banka bölge ekonomisinde bu yılın son çeyreği ve 2023'ün ilk çeyreğinde yavaşlama beklediklerini ifade etti. Yavaşlamaya rağmen enflasyonla mücadele edileceğinin vurgulandığı toplantının ardından Ekim'de de 75 baz puan beklentisi arttı. Peki, altın fiyatları yükselir mi? Altın fiyatları artacak mı? Dolar düşecek mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Altın fiyatları, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken; ons altın 1722 dolara kadar, gram altın ise 1010 liraya kadar yükseldi. Yatırımcılar ise konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte güncel altın ve dolar yorumu...
DOLARDA GEVŞEME ALTINI YÜKSELTTİ
Rekor seviyeye yükselen dolar endeksi ECB'nin kararı sonrasında, 20 yılın zirvesinden yüzde 1 düşüş yaşayarak düzeltme yaptı. ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell "Yaptığımız gibi şimdi de açık ve güçlü bir şekilde hareket etmeliyiz ve iş bitene kadar bunu sürdürmeliyiz" dedi.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE DOLAR YORUMU
İslam Memiş dolar için Eylül sonunda düşüş beklediğini de belirterek "Dolarda Eylül sonunda bir düşüş bekliyorum. Bu gerçekleşirse dolar/TL kurunu etkileyecektir" ifadelerini kullanan İslam Memiş, "18,30 TL seviyesinde bir dolar kuru var, öte yandan 3 bin 500 seviyesini de test eden bir borsa var. Aynı anda yükselmesi şüphe uyandırıyor bende. Yabancı yatırımcıların satın alması ve uzun vadede durması önemli" şeklinde değerlendirmede bulundu.