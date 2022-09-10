İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı! Biri uçarken diğeri çakılacak! O tarihlere kadar sakın...

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE DOLAR YORUMU



İslam Memiş dolar için Eylül sonunda düşüş beklediğini de belirterek "Dolarda Eylül sonunda bir düşüş bekliyorum. Bu gerçekleşirse dolar/TL kurunu etkileyecektir" ifadelerini kullanan İslam Memiş, "18,30 TL seviyesinde bir dolar kuru var, öte yandan 3 bin 500 seviyesini de test eden bir borsa var. Aynı anda yükselmesi şüphe uyandırıyor bende. Yabancı yatırımcıların satın alması ve uzun vadede durması önemli" şeklinde değerlendirmede bulundu.