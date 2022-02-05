Vadeli mevduat faiz kazanı alev aldı: 32 günlük kazanç 1.832,32 TL olacak! İNG, Enpara... Parasını bankada biriktiren zokayı yutmayacak!
Bankaların vadeli TL mevduat hesaplarında avantajlı oranlar ilgi çekiyor. TCMB'ye verdiği yeni faiz saptama yetkisi ise mevduat faiz oranlarında düşük bile olsa geri çekilmelere niçin oldu. Birikimlerini ise en yüksek mevduat hesapları ile değerlendirmek isteyenler güncel faiz oranlarını merak etmeye başladı. Bir yandan kur korumalı TL mevduat hesaplarına dönüşüme olan ilgi artarken, başka yandan bankaların vadeli mevduat hesaplarında yüksek hoş geldin faizleri araştırılıyor. TL birikimini en en uygun banka faiz oranları ile katlamak isteyenlerin yardımına ise bu bankalar koşuyor! İşte en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi veren bankalar...
05.02.2022 11:02
- Son Güncelleme: 05.02.2022 11:02