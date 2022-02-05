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Haberler Ekonomi Vadeli mevduat faiz kazanı alev aldı: 32 günlük kazanç 1.832,32 TL olacak! İNG, Enpara... Parasını bankada biriktiren zokayı yutmayacak!

Vadeli mevduat faiz kazanı alev aldı: 32 günlük kazanç 1.832,32 TL olacak! İNG, Enpara... Parasını bankada biriktiren zokayı yutmayacak!

Bankaların vadeli TL mevduat hesaplarında avantajlı oranlar ilgi çekiyor. TCMB'ye verdiği yeni faiz saptama yetkisi ise mevduat faiz oranlarında düşük bile olsa geri çekilmelere niçin oldu. Birikimlerini ise en yüksek mevduat hesapları ile değerlendirmek isteyenler güncel faiz oranlarını merak etmeye başladı. Bir yandan kur korumalı TL mevduat hesaplarına dönüşüme olan ilgi artarken, başka yandan bankaların vadeli mevduat hesaplarında yüksek hoş geldin faizleri araştırılıyor. TL birikimini en en uygun banka faiz oranları ile katlamak isteyenlerin yardımına ise bu bankalar koşuyor! İşte en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi veren bankalar...

takvim.com.tr
05.02.2022 11:02 - Son Güncelleme: 05.02.2022 11:02
Vadeli mevduat faiz kazanı alev aldı: 32 günlük kazanç 1.832,32 TL olacak! İNG, Enpara... Parasını bankada biriktiren zokayı yutmayacak!

MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Bankaların mevduat faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları ile birikimlerini değerlendirmek isteyenler %22 faiz getirisi ile N Kolay Bono üzerinden birikimlerini yüksek oranda değerlendirebilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Vadeli mevduat faiz kazanı alev aldı: 32 günlük kazanç 1.832,32 TL olacak! İNG, Enpara... Parasını bankada biriktiren zokayı yutmayacak!

Bankalar ise şuan için en yüksek %20,75 hoş geldin faizi vererek birikimleri toplamaya devam ediyor.

Vadeli mevduat faiz kazanı alev aldı: 32 günlük kazanç 1.832,32 TL olacak! İNG, Enpara... Parasını bankada biriktiren zokayı yutmayacak!

Bankalar arasında artan rekabet sonrasında yükselen hoş geldin faizlerini cazip bankacılık ürün ve hizmet kampanyaları takip ediyor.

Vadeli mevduat faiz kazanı alev aldı: 32 günlük kazanç 1.832,32 TL olacak! İNG, Enpara... Parasını bankada biriktiren zokayı yutmayacak!

N KOLAY BONO

Aktif Bank'ın N Kolay üzerinden birikimlerini değerlendirmek isteyenlere sunduğu N Kolay Bono kampanyası, %22 faiz oranı ile günlük en yüksek kazanç fırsatını sunuyor.

Vadeli mevduat faiz kazanı alev aldı: 32 günlük kazanç 1.832,32 TL olacak! İNG, Enpara... Parasını bankada biriktiren zokayı yutmayacak!

Geçici hoş geldin faizi vermek yerine herkese yüksek ve kaybolmayan ''Hoş Buldum'' bonusu veren N Kolay Bono, ister TL ister döviz birikimlerini istediği vadede repo yapmak isteyenlere ayrıcalıklar sunuyor.

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