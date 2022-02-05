Vadeli mevduat faiz kazanı alev aldı: 32 günlük kazanç 1.832,32 TL olacak! İNG, Enpara... Parasını bankada biriktiren zokayı yutmayacak!

MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Bankaların mevduat faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları ile birikimlerini değerlendirmek isteyenler %22 faiz getirisi ile N Kolay Bono üzerinden birikimlerini yüksek oranda değerlendirebilecek.