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Ucuz fiyatlı sıfır konut arayanlara baldan tatlı teklif! Elini çabuk tutan fırsatı kapacak! TOKİ'de muhteşem kampanya başladı!

Milyonları ev sahibi yaparak yüzünü güldüren TOKİ'de 18 ilde ucuz fiyatlı daire başladı. Bütçesine uygun ev almak isteyenler bu kapsamda konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Kurum toplamda 18 ilde 1707 konutu kuralı olarak satıyor. 240 aya kadar vade seçeneği sunulan konutların fiyatı 117 bin 860 liradan başlıyor. Kampanyanın detayları incelendiğinde yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olma imkanı sağlandığı görüldü. Ayrıca konutlara sadece evi olmayan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Bu fırsat uygun fiyat kampanyasıyla uygun ev almak isteyenleri sevindirecek.

takvim.com.tr
03.12.2021 12:56 - Son Güncelleme: 03.12.2021 12:56
Ucuz fiyatlı sıfır konut arayanlara baldan tatlı teklif! Elini çabuk tutan fırsatı kapacak! TOKİ’de muhteşem kampanya başladı!

Ucuz fiyatlı sıfır konut arayanlara baldan tatlı teklif! Elini çabuk tutan fırsatı kapacak! TOKİ'de muhteşem kampanya başladı. TOKİ'den ev arayana 2+1 ve 3+1 ucuz fiyatlı konut müjdesi geldi. 10 Aralık'a kadar kampanya sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Aralık ayında kuralı satış yapacağı illeri ve konut sayılarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Başvurular ise Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla alınacak. her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar tamamlanacak.

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Ucuz fiyatlı sıfır konut arayanlara baldan tatlı teklif! Elini çabuk tutan fırsatı kapacak! TOKİ’de muhteşem kampanya başladı!

UYGUN FİYATLARLA KONUT SAHİBİ OLMA FIRSATI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vatandaşları uygun fiyata ev sahibi yapmaya devam ediyor.

Ucuz fiyatlı sıfır konut arayanlara baldan tatlı teklif! Elini çabuk tutan fırsatı kapacak! TOKİ’de muhteşem kampanya başladı!

TOKİ, Türkiye genelinde 18 ilde toplam 1.707 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için düşük fiyat, az taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sundu.

Ucuz fiyatlı sıfır konut arayanlara baldan tatlı teklif! Elini çabuk tutan fırsatı kapacak! TOKİ’de muhteşem kampanya başladı!

2+1 ile 3+1 tiplerinden oluşan konutların fiyatları 117 bin 860 liradan, taksitler ise 393 liradan başlıyor.

Ucuz fiyatlı sıfır konut arayanlara baldan tatlı teklif! Elini çabuk tutan fırsatı kapacak! TOKİ’de muhteşem kampanya başladı!

20 YIL VADE SEÇENEĞİ

15 ilde vatandaşa sunulan konutlara başvurular dün başladı. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

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