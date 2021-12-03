Ucuz fiyatlı sıfır konut arayanlara baldan tatlı teklif! Elini çabuk tutan fırsatı kapacak! TOKİ'de muhteşem kampanya başladı. TOKİ'den ev arayana 2+1 ve 3+1 ucuz fiyatlı konut müjdesi geldi. 10 Aralık'a kadar kampanya sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Aralık ayında kuralı satış yapacağı illeri ve konut sayılarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Başvurular ise Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla alınacak. her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar tamamlanacak.