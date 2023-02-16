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Haberler Ekonomi Ücretli öğretmenlere tam maaş ödenecek! MEMURA 4'LÜ DESTEK! İdari izin, esnek çalışma, özlük hakları... Kimler yararlanacak? 30 Haziran 2023'e kadar...

Ücretli öğretmenlere tam maaş ödenecek! MEMURA 4'LÜ DESTEK! İdari izin, esnek çalışma, özlük hakları... Kimler yararlanacak? 30 Haziran 2023'e kadar...

10 ilimizi vuran depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen şehirlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için önemli adım atıldı.

Çığıl Ön Yener
16.02.2023 10:46 - Son Güncelleme: 16.02.2023 10:46
Memura 4’lü destek paketi! Ücretli öğretmenlere tam ücret ödenecek! İdari izin, esnek çalışma, özlük hakları... Kimler yararlanacak? 30 Haziran 2023’e kadar...

Deprem bölgesindeki memurlar ile tüm Türkiye'deki ücretli öğretmenler için önemli kararlar geldi. Deprem bölgesindeki memurlara esnek çalışma ve idari izin için kararı valilikler verirken, bu kişiler çalışılmayan sürelerde görevini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak. Okulların tatile girmesi nedeniyle göreve giremeyen ücretler de öğretmenler ise tüm haklarını alacak.

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Memura 4’lü destek paketi! Ücretli öğretmenlere tam ücret ödenecek! İdari izin, esnek çalışma, özlük hakları... Kimler yararlanacak? 30 Haziran 2023’e kadar...

İdari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.

Memura 4’lü destek paketi! Ücretli öğretmenlere tam ücret ödenecek! İdari izin, esnek çalışma, özlük hakları... Kimler yararlanacak? 30 Haziran 2023’e kadar...

Esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar da, fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak.

Memura 4’lü destek paketi! Ücretli öğretmenlere tam ücret ödenecek! İdari izin, esnek çalışma, özlük hakları... Kimler yararlanacak? 30 Haziran 2023’e kadar...

İdari izne, esnek çalışmaya valilikler karar verecek.

Memura 4’lü destek paketi! Ücretli öğretmenlere tam ücret ödenecek! İdari izin, esnek çalışma, özlük hakları... Kimler yararlanacak? 30 Haziran 2023’e kadar...

KARARI VALİLİK VERECEK

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ilan edilen OHAL bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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