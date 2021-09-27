Üç maaşa kadar nakit avans müjdesi! SGK'ya yazıyı veren parayı alacak! Cepleri yormayacak taksitlerle ödeme şansı var! Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan desteklerden en dikkat çekeni nakit avans oluyor. Bu sayede 3 maaşa kadar ödeme sağlanıyor. Emekliler son dönemde avans ve ek ödeme konusunda yapılan son açıklamaları da merak ederek takip altına alıyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece her emekli maaşından kesilecek toplu bir para alabilme hakkına sahip olacak.