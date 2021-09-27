Üç maaşa kadar nakit avans müjdesi! SGK'ya yazıyı veren parayı alacak! Cepleri yormayacak taksitlerle ödeme şansı var!
Emekli aylığını bekleyen vatandaşlara o süre zarfında nakit sıkıntısı yaşamaması adına nakit avans sağlanıyor. Son dönemde gündeme gelen nakit avans imkanının mevcut emekliler için uygulanması da talep ediliyor. 12, 24 ya da 36 taksitle avans alma imkanının sağlanıp sağlanmayacağı akıllarda yerini alıyor. Emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak olan bazı taleplerde bulunuyor. Ayrıca sunulmasını istedikleri nakit desteği içeren talepleri var. Talebin hayata geçmesi durumunda, emekli vatandaş nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek. Bu imkanın onaylanması ise emekli vatandaşların en büyük isteklerinden birisi oldu.
27.09.2021 20:55
- Son Güncelleme: 27.09.2021 20:55
Üç maaşa kadar nakit avans müjdesi! SGK'ya yazıyı veren parayı alacak! Cepleri yormayacak taksitlerle ödeme şansı var! Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan desteklerden en dikkat çekeni nakit avans oluyor. Bu sayede 3 maaşa kadar ödeme sağlanıyor. Emekliler son dönemde avans ve ek ödeme konusunda yapılan son açıklamaları da merak ederek takip altına alıyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece her emekli maaşından kesilecek toplu bir para alabilme hakkına sahip olacak.