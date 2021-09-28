Emekli adayları için kritik gün 1 Kasım! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade: Kredili emeklilik mümkün
Prim borcunu yapılandırma fırsatı için son 3 güne girilirken, emekli adayları isterlerse 1 Kasım'a kadar başvurup kredi de kullanabilecek. Geri ödeme ise emekli aylığından kesilerek yapılacak.
28.09.2021 06:58
- Son Güncelleme: 28.09.2021 06:58
Yapılandırma yasası Bağ- Kur'lulara prim borcunu yapılandırma ya da geçmişte dondurulan günlerini hesaplı şekilde ihya etme yolunu açtı.
Bu şekilde pek çok Bağ-Kur'lu emeklilik fırsatı elde ederken, bu imkanlarla emekli olmak isteyen ancak nakit sıkıntısı olanlara da Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank'tan kredi sağlandı.
Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 1 Kasım'a kadar ilgili bankalardan aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.