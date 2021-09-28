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Emekli adayları için kritik gün 1 Kasım! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade: Kredili emeklilik mümkün

Prim borcunu yapılandırma fırsatı için son 3 güne girilirken, emekli adayları isterlerse 1 Kasım'a kadar başvurup kredi de kullanabilecek. Geri ödeme ise emekli aylığından kesilerek yapılacak.

28.09.2021 06:58 - Son Güncelleme: 28.09.2021 06:58
Emekli adayları için kritik gün 1 Kasım! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade: Kredili emeklilik mümkün

Yapılandırma yasası Bağ- Kur'lulara prim borcunu yapılandırma ya da geçmişte dondurulan günlerini hesaplı şekilde ihya etme yolunu açtı.

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Emekli adayları için kritik gün 1 Kasım! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade: Kredili emeklilik mümkün

Bu şekilde pek çok Bağ-Kur'lu emeklilik fırsatı elde ederken, bu imkanlarla emekli olmak isteyen ancak nakit sıkıntısı olanlara da Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank'tan kredi sağlandı.

Emekli adayları için kritik gün 1 Kasım! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade: Kredili emeklilik mümkün

NASIL YARARLANILACAK?

Emekli adayları için kritik gün 1 Kasım! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade: Kredili emeklilik mümkün

Krediden, borcunu ödemesi durumunda emekli aylığı bağlanacak sigortalılar yararlanıyor.

Emekli adayları için kritik gün 1 Kasım! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade: Kredili emeklilik mümkün

Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 1 Kasım'a kadar ilgili bankalardan aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.

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