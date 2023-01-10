TYP ALIMLARI 2023! TYP ile temizlikçi başvuruları hangi illerde başladı, nasıl başvuru yapılır? İŞKUR TYP başvuru ekranı! TYP NO’ya göre...

ÇALIŞMA ŞARTLARI

İşe alınacak personeller Antalya için Afet (sel) kapsamında istihdam edilecek, Artvin için ise diğer mücbir sebepler kapsamında istihdam edilecek. Toplamda 180 gün çalışacak olan personellerin günlük çalışma saati Antalya için 9 saat, Artvin için 7,5 saat olarak belirlendi. Personeller liste yöntemi kullanılarak seçilecektir.