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Haberler Ekonomi TYP ALIMLARI 2023! TYP ile temizlikçi başvuruları hangi illerde başladı, nasıl başvuru yapılır? İŞKUR TYP başvuru ekranı! TYP NO'ya göre...

TYP ALIMLARI 2023! TYP ile temizlikçi başvuruları hangi illerde başladı, nasıl başvuru yapılır? İŞKUR TYP başvuru ekranı! TYP NO'ya göre...

2023 yılında TYP alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde başladı merak ediliyor. Her yıl İŞKUR ile TYP kapsamında işe giren personellere asgari ücret kadar maaş veriliyor. Bu yıl da başvurular il il başladı. Peki TYP ile temizlik personeli başvuruları hangi illerde başladı? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Artvin: TYP numarasına göre...

10.01.2023 13:31 - Son Güncelleme: 10.01.2023 13:32
TYP ALIMLARI 2023! TYP ile temizlikçi başvuruları hangi illerde başladı, nasıl başvuru yapılır? İŞKUR TYP başvuru ekranı! TYP NO’ya göre...

TYP ALIMLARI 2023! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Programlar (TYP) ile dönem dönem ilanlar açıyor. Bu yıl ilan bekleyen binlerce kişiye müjdeli haber duyuruldu. Buna göre İŞKUR TYP alımları o illerde başladı. KPSS şartsız, iki ilde 255 personel alımı yapılacak. Peki nasıl başvuru yapılır?

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TYP ALIMLARI 2023! TYP ile temizlikçi başvuruları hangi illerde başladı, nasıl başvuru yapılır? İŞKUR TYP başvuru ekranı! TYP NO’ya göre...

TYP ALIMLARI HANGİ İLLERDE BAŞLADI 10 OCAK 2023?

Antalya Kumluca: 65 personel. TYP Numarası: 308976

Antalya Finike: 30 personel. TYP Numarası: 308978

TYP ALIMLARI 2023! TYP ile temizlikçi başvuruları hangi illerde başladı, nasıl başvuru yapılır? İŞKUR TYP başvuru ekranı! TYP NO’ya göre...

Antalya Demre: 10 personel. TYP Numarası: 308977

Artvin Yusufeli: 150 personel. TYP Numarası: 308979

Diğer iller için ise henüz bir duyuru yayımlanmadı.

TYP ALIMLARI 2023! TYP ile temizlikçi başvuruları hangi illerde başladı, nasıl başvuru yapılır? İŞKUR TYP başvuru ekranı! TYP NO’ya göre...

ÇALIŞMA ŞARTLARI

İşe alınacak personeller Antalya için Afet (sel) kapsamında istihdam edilecek, Artvin için ise diğer mücbir sebepler kapsamında istihdam edilecek. Toplamda 180 gün çalışacak olan personellerin günlük çalışma saati Antalya için 9 saat, Artvin için 7,5 saat olarak belirlendi. Personeller liste yöntemi kullanılarak seçilecektir.

TYP ALIMLARI 2023! TYP ile temizlikçi başvuruları hangi illerde başladı, nasıl başvuru yapılır? İŞKUR TYP başvuru ekranı! TYP NO’ya göre...

SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

İşe alınacak personellerin seçim işlemi Antalya'nın ilçeleri için 17 Ocak 2023 tarihinde saat 09.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek. Seçim işlemleri Kumluca ve Finike ilçeleri için kendi kaymakamlıklarında, Demre ilçesi için ise Demre Hükümet Konağında gerçekleştirilecek.

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