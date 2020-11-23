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Türkiye'nin petrol çıkardığı ilk kuyu 72 yıldır faaliyette

Türkiye'de petrol üretiminin ilk kez gerçekleştirildiği Raman-8 kuyusu 72 yıldır faaliyetini sürdürüyor. Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya gelirken, serüvenin ilk başladığı Batman'daki emektar kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.

23.11.2020 16:38 - Son Güncelleme: 23.11.2020 16:38
Türkiye'nin petrol çıkardığı ilk kuyu 72 yıldır faaliyette

Türkiye'de petrol üretiminin ilk kez gerçekleştirildiği Raman-8 kuyusu 72 yıldır faaliyetini sürdürüyor.

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Türkiye'nin petrol çıkardığı ilk kuyu 72 yıldır faaliyette

Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya gelirken, serüvenin ilk başladığı Batman'daki emektar kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.

Türkiye'nin petrol çıkardığı ilk kuyu 72 yıldır faaliyette

1935 yılında yürürlüğe giren 2804 sayılı kanunla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün (MTA) kurulmasının ardından Raman Dağı'nda başlayan arama faaliyetleri sonucu 1946 yılında 8'inci kuyuda petrol bulundu.

Türkiye'nin petrol çıkardığı ilk kuyu 72 yıldır faaliyette

1346 metrede bulunan ham petrol 8 Mart 1948'de 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katıldığı törenle çıkarılmaya başlandı.

Türkiye'nin petrol çıkardığı ilk kuyu 72 yıldır faaliyette

Aradan geçen 72 yılda Raman-8 kuyusundan 1 milyon tonu aşkın ham petrol çıkarıldı.

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