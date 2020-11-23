Haberler Galeri Ekonomi Türkiye'nin petrol çıkardığı ilk kuyu 72 yıldır faaliyette

Türkiye'nin petrol çıkardığı ilk kuyu 72 yıldır faaliyette

Türkiye'de petrol üretiminin ilk kez gerçekleştirildiği Raman-8 kuyusu 72 yıldır faaliyetini sürdürüyor. Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya gelirken, serüvenin ilk başladığı Batman'daki emektar kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.

23.11.2020 16:38 - Son Güncelleme: 23.11.2020 16:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





