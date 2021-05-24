A101'de 3'lü indirim kampanyası için son 102 saat! A101 28 Mayıs aktüel kataloğuyla fırsat üstüne fırsat!

A101 22-28 Mayıs aktüel kataloğuyla 10 TL üzeri alışverişler kampanyalarla dikkatleri üzerine çekiyor. A101 aktüel kataloğuyla raflarda geçen cumartesi yerini alan fırsatlar bu hafta cuma gününün kapanış saatlerine kadar sürecek. Yiyecek, içecek ve temizlik ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Colgate Hassas Temizlik Yumuşak Diş Fırçası, Silk & Blue Kadın Tayt Beyaz S-M, Ofçay Çay Tiryakisine, Çerezya Fındık İçi, 5 kilogram Çiçeğim Toz Deterjan Beyaz, Algida Magnum Mini Çeşitleri ve Berona Noodle Paket Domatesli ürünleri var. İşte A101 22-28 Mayıs aktüel kataloğu ürün listesi

24.05.2021 13:50 - Son Güncelleme: 24.05.2021 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





