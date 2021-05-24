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A101'de 3'lü indirim kampanyası için son 102 saat! A101 28 Mayıs aktüel kataloğuyla fırsat üstüne fırsat!

A101 22-28 Mayıs aktüel kataloğuyla 10 TL üzeri alışverişler kampanyalarla dikkatleri üzerine çekiyor. A101 aktüel kataloğuyla raflarda geçen cumartesi yerini alan fırsatlar bu hafta cuma gününün kapanış saatlerine kadar sürecek. Yiyecek, içecek ve temizlik ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Colgate Hassas Temizlik Yumuşak Diş Fırçası, Silk & Blue Kadın Tayt Beyaz S-M, Ofçay Çay Tiryakisine, Çerezya Fındık İçi, 5 kilogram Çiçeğim Toz Deterjan Beyaz, Algida Magnum Mini Çeşitleri ve Berona Noodle Paket Domatesli ürünleri var. İşte A101 22-28 Mayıs aktüel kataloğu ürün listesi

24.05.2021 13:50 - Son Güncelleme: 24.05.2021 13:52
A101'de 3'lü indirim kampanyası için son 102 saat! A101 28 Mayıs aktüel kataloğuyla fırsat üstüne fırsat!

A101'de 3'lü indirim kampanyası için son 102 saat! A101 28 Mayıs aktüel kataloğuyla fırsat üstüne fırsat! A101'de geçen hafta sonu başlayan fırsatlar arasında Ofçay Çay Tiryakisine, 50'li Fairy Bulaşık Makinesi Kapsülü, 6'lı Silk & Blue Kadın Tayt Beyaz S-M, Mistral Kağıt Havlu Çift Katlı, Berona Noodle Paket Domatesli, Algida Magnum Mini Çeşitleri, Algida Carte d'Or Chocolatier, Çerezya Fındık İçi, Doğuş Çay Filiz, Colgate Hassas Temizlik Yumuşak Diş Fırçası, Çiçeğim Toz Deterjan Beyaz 5 Kg ve Ülker Çiziviç Kraker Peynirli Sandviç ürünleri dikkat çekti. 10 TL üzeri alışverişte de Papia Tuvalet Kağıdı Parfümlü 8'li ve Torku Tam Yağlı Tost Peynir indirime girecek.

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A101'de 3'lü indirim kampanyası için son 102 saat! A101 28 Mayıs aktüel kataloğuyla fırsat üstüne fırsat!

Ofçay Çay Tiryakisine

A101'de 3'lü indirim kampanyası için son 102 saat! A101 28 Mayıs aktüel kataloğuyla fırsat üstüne fırsat!

50'li Fairy Bulaşık Makinesi Kapsülü

A101'de 3'lü indirim kampanyası için son 102 saat! A101 28 Mayıs aktüel kataloğuyla fırsat üstüne fırsat!

6'lı Silk & Blue Kadın Tayt Beyaz S-M

A101'de 3'lü indirim kampanyası için son 102 saat! A101 28 Mayıs aktüel kataloğuyla fırsat üstüne fırsat!

Mistral Kağıt Havlu Çift Katlı