Türkiye bilişim sektörünün dünyaya açılması ve markalaşması için destek yağdırıyor! Yazılım, dijital oyun, e-spor...
Türk bilişim sektörünün dünyaya açılması ve markalaşması için yeni destekler hayata geçirildi. Yazılım, dijital oyun, e-spor gibi alanlara, ihaleden personel ücretlerine, satıştan dağıtıma kadar pek çok konuda destek sağlanacak...
13.05.2022 06:59 - Son Güncelleme: 13.05.2022 06:59
İHALELERE % 20 DESTEK
Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, program kapsamında geniş kapsamlı pek çok önemli desteğin yer aldığına dikkat çekerek, "Bilişimde 'unicorn'ların (değeri 1 milyar doları aşan startuplar) sayısının artacağına ve 2023 yılı yazılım sektörü ihracat hedefine ulaşacağımıza inancımız tamdır" dedi.
Yurt dışı ihale desteğinin taşıdığı öneme dikkati çeken Kamalı, "Yurt dışında yerleşik kurumlar veya kamu kuruluşları tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet/ürün niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde şirketler yüzde 20'lere varan yüksek oranlarda destek alabilecek.