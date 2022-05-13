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Türkiye bilişim sektörünün dünyaya açılması ve markalaşması için destek yağdırıyor! Yazılım, dijital oyun, e-spor...

Türk bilişim sektörünün dünyaya açılması ve markalaşması için yeni destekler hayata geçirildi. Yazılım, dijital oyun, e-spor gibi alanlara, ihaleden personel ücretlerine, satıştan dağıtıma kadar pek çok konuda destek sağlanacak...

13.05.2022 06:59 - Son Güncelleme: 13.05.2022 06:59
Türkiye bilişim sektörünün dünyaya açılması ve markalaşması için destek yağdırıyor! Yazılım, dijital oyun, e-spor...

Türk bilişim sektörünün yurt dışına açılması ve ülkeye döviz kazandırması amacıyla verilen desteklerin kapsamı genişletildi.

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Türkiye bilişim sektörünün dünyaya açılması ve markalaşması için destek yağdırıyor! Yazılım, dijital oyun, e-spor...

Rekabet gücünü artırma, markalaşma ve yurt dışında tanıtıma ilişkin pek çok destek içeren Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı hayata geçirildi.

Türkiye bilişim sektörünün dünyaya açılması ve markalaşması için destek yağdırıyor! Yazılım, dijital oyun, e-spor...

Yazılımcılara, dijital oyun geliştiricilere, e-spora yurt dışı desteği sağlanması sektörde heyecan yarattı.

Türkiye bilişim sektörünün dünyaya açılması ve markalaşması için destek yağdırıyor! Yazılım, dijital oyun, e-spor...

İHALELERE % 20 DESTEK
Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, program kapsamında geniş kapsamlı pek çok önemli desteğin yer aldığına dikkat çekerek, "Bilişimde 'unicorn'ların (değeri 1 milyar doları aşan startuplar) sayısının artacağına ve 2023 yılı yazılım sektörü ihracat hedefine ulaşacağımıza inancımız tamdır" dedi.

Türkiye bilişim sektörünün dünyaya açılması ve markalaşması için destek yağdırıyor! Yazılım, dijital oyun, e-spor...

Yurt dışı ihale desteğinin taşıdığı öneme dikkati çeken Kamalı, "Yurt dışında yerleşik kurumlar veya kamu kuruluşları tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet/ürün niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde şirketler yüzde 20'lere varan yüksek oranlarda destek alabilecek.

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