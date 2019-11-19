TürkAkım’da sona gelindi: 1 ay sonra gaz akışı başlayacak
TürkAkım'da Rusya kıyısındaki tesis ve deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Kıyıköy'deki alım adı verilen tesis ise bitmek üzere. Yıl sonu itibariyle gaz akışının başlaması ön görülüyor.
19.11.2019 10:05
- Son Güncelleme: 19.11.2019 10:48
TürkAkım Doğal Boru Hattı Projesi'nde gelinen noktayı değerlendiren Aslı Esen, ''TürkAkım, Rusya'dan Türkiye'ye gelen doğalgaz boru hattı. Daha çok denizde yani Karadeniz altından ilerleyen bir hat. Yaklaşık 935 kilometrelik 2 hattan oluşuyor.
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