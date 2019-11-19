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TürkAkım’da sona gelindi: 1 ay sonra gaz akışı başlayacak

TürkAkım'da Rusya kıyısındaki tesis ve deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Kıyıköy'deki alım adı verilen tesis ise bitmek üzere. Yıl sonu itibariyle gaz akışının başlaması ön görülüyor.

19.11.2019 10:05 - Son Güncelleme: 19.11.2019 10:48
TürkAkım’da sona gelindi: 1 ay sonra gaz akışı başlayacak

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, TürkAkım Doğal Boru Hattı Projesi'nde gelinen noktayı değerlendirdi.

TürkAkım’da sona gelindi: 1 ay sonra gaz akışı başlayacak

Esen, ''Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Artık Kıyıköy'deki alım adını verdiğimiz tesis de bitmek üzere. Bütün parçalar birbirine bağlanmış durumda ve aslında doğalgaz vermeye hazır sayılırız'' dedi.

TürkAkım’da sona gelindi: 1 ay sonra gaz akışı başlayacak

TürkAkım Doğal Boru Hattı Projesi'nde gelinen noktayı değerlendiren Aslı Esen, ''TürkAkım, Rusya'dan Türkiye'ye gelen doğalgaz boru hattı. Daha çok denizde yani Karadeniz altından ilerleyen bir hat. Yaklaşık 935 kilometrelik 2 hattan oluşuyor.

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TürkAkım’da sona gelindi: 1 ay sonra gaz akışı başlayacak

Rusya'da Anapa kıyısından başlayıp Türkiye'de Kıyıköy'de karaya çıkıyor. Yaklaşık 50 yıllık proje ömrüyle buradan hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya doğalgaz sağlayacak.

TürkAkım’da sona gelindi: 1 ay sonra gaz akışı başlayacak

Şu anda projeyi büyük oranda bitirdik. Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı.

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