TürkAkım’da sona gelindi: 1 ay sonra gaz akışı başlayacak

TürkAkım'da Rusya kıyısındaki tesis ve deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Kıyıköy'deki alım adı verilen tesis ise bitmek üzere. Yıl sonu itibariyle gaz akışının başlaması ön görülüyor.

19.11.2019 10:05 - Son Güncelleme: 19.11.2019 10:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





