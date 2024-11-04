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Tüm ödemeler değişti! İşte 2025 pasaport, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, IMEİ kayıt ücreti, MTV fiyatları

Her yıl Ekim ayında belli olan yeniden değerleme fiyatları 2025 için yüzde 43,93 olarak açıklandı. Pasaporttan MTV'ye, yurt dışı çıkış harcından IMEİ kaydına hatta trafik cezalarına kadar her şey değişti. Söz konusu rakamlar Başkan Erdoğan'ın takdiriyle indirime de gidilebilecek. İşte 2025 pasaport, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, IMEİ kayıt ücreti, MTV fiyatları

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 10:56 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 11:04
Tüm ödemeler değişti! İşte 2025 pasaport, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, IMEİ kayıt ücreti, MTV fiyatları

Vergi ve harçların ne kadar artacağını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini açıkladı.

Tüm ödemeler değişti! İşte 2025 pasaport, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, IMEİ kayıt ücreti, MTV fiyatları

12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) , ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi.

Her yıl ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.

Tüm ödemeler değişti! İşte 2025 pasaport, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, IMEİ kayıt ücreti, MTV fiyatları

Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

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