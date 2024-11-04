Tüm ödemeler değişti! İşte 2025 pasaport, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, IMEİ kayıt ücreti, MTV fiyatları

Vergi ve harçların ne kadar artacağını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini açıkladı.



12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) , ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi. Her yıl ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.

