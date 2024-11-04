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Bankaların Kasım ayı kredi faiz oranları listesi 2024! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi paketlerinde en uygun hangi banka?

Kasım ayı itibarıyla kredi faiz oranlarında yaşanan önemli değişiklikler, tüketicileri ve yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Bankaların farklı stratejiler izlemesiyle birlikte, bazı kredi türlerinde düşüşler yaşanırken bazıları ise artış gösterdi. İşte Kasım ayı kredi faiz oranları listesi.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 11:36 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 12:41
Bankaların Kasım ayı kredi faiz oranları listesi 2024! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi paketlerinde en uygun hangi banka?
400.000 TL 36 Ay Vadeli Taşıt Kredisi Faiz Oranları
Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
Kuveyt Türk Araç Finansmanı %3,72 23.666,78 TL 854.304 TL
Alternatif Bank Taşıt Kredisi %3,59 23.149,07 TL 835.366 TL
Bankaların Kasım ayı kredi faiz oranları listesi 2024! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi paketlerinde en uygun hangi banka?

Garanti BBVA Taşıt Kredisi %3,99 24.757,30 TL 893.262 TL

Akbank Taşıt Kredisi %3,99 24.757,30 TL 893.562 TL

Taşıt kredisinde en uygun oran Alternatif Bank'ta

Bankaların Kasım ayı kredi faiz oranları listesi 2024! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi paketlerinde en uygun hangi banka?
500.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredileri
Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
QNB Standart Mortgage %2,84 14.710,72 TL 1.779.913 TL
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