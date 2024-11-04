Bankaların Kasım ayı kredi faiz oranları listesi 2024! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi paketlerinde en uygun hangi banka?
Kasım ayı itibarıyla kredi faiz oranlarında yaşanan önemli değişiklikler, tüketicileri ve yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Bankaların farklı stratejiler izlemesiyle birlikte, bazı kredi türlerinde düşüşler yaşanırken bazıları ise artış gösterdi. İşte Kasım ayı kredi faiz oranları listesi.
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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 11:36Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 12:41