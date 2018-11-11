Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü
Kıdem tazminatında reformla birlikte her çalışan için bir hesap açılacak. Bu hesaba yatırılacak aylık miktar en az 169 lira olacak. Yılbaşından itibaren bu miktar asgari ücretle birlikte artacak
11 Kasım 2018 Pazar, 09:44:55 Güncelleme: 09:48:16
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü
Sosyal tarafların anlaşması ile birlikte yapılacak çalışmaya göre her çalışanın Kıdem Tazminatı garanti altına alınacak. Bunu sağlamak amacıyla da her çalışan için bireysel bir kıdem tazminatı hesabı açılacak. Böylece 1 günlük çalışmanın bile karşılığı olacağından tazminatı hak etmek için 1 yıl beklemek gerekmeyecek. Üstelik tazminat hesabı kişisel olduğu için istifa tazminat almaya engel teşkil etmeyecek.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü
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