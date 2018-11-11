Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü

Sosyal tarafların anlaşması ile birlikte yapılacak çalışmaya göre her çalışanın Kıdem Tazminatı garanti altına alınacak. Bunu sağlamak amacıyla da her çalışan için bireysel bir kıdem tazminatı hesabı açılacak. Böylece 1 günlük çalışmanın bile karşılığı olacağından tazminatı hak etmek için 1 yıl beklemek gerekmeyecek. Üstelik tazminat hesabı kişisel olduğu için istifa tazminat almaya engel teşkil etmeyecek.

