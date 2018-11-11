Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü

Kıdem tazminatında reformla birlikte her çalışan için bir hesap açılacak. Bu hesaba yatırılacak aylık miktar en az 169 lira olacak. Yılbaşından itibaren bu miktar asgari ücretle birlikte artacak

11 Kasım 2018 Pazar, 09:44:55 Güncelleme: 09:48:16
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü
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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan kıdem tazminatıreformu 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer aldı.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü
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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü

Sosyal tarafların anlaşması ile birlikte yapılacak çalışmaya göre her çalışanın Kıdem Tazminatı garanti altına alınacak. Bunu sağlamak amacıyla da her çalışan için bireysel bir kıdem tazminatı hesabı açılacak. Böylece 1 günlük çalışmanın bile karşılığı olacağından tazminatı hak etmek için 1 yıl beklemek gerekmeyecek. Üstelik tazminat hesabı kişisel olduğu için istifa tazminat almaya engel teşkil etmeyecek.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü
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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü

Bugün hiçbir şirketin kıdem tazminat fonu olmadığı için olası işçi çıkarmalarda sıkıntılar yaşanıyor. Yeni sistem her ay ödeme getireceği için işverenler açısından da büyük bir yük ortadan kalkacak.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü
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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü

Böylece aylık küçük miktarlarda yapılacak ödemeler çalışanın hesabında birikecek ve bu biriken para tazminat olarak kendisine verilecek.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü
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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü

PARA İÇİN ÜÇ SİSTEM
1) Kıdem tazminatı mevcut durumda her yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden ödeniyor. Buna göre de aylık olarak ödenecek miktar brüt maaşın yüzde 8.33'ü oluyor.

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