⚡Tüm altın alacak vatandaşların dikkatine! Şimdi almayanın kafası çok ağrır! Altın için o tarih verildi! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...
⚡Piyasalarda, Ukrayna ve Rusya arasında oluşturulan görüşmelerin süreceğine dair beklentilerle risk iştahı yükselirken, güvenilir varlıklardan çıkışlar yaşanıyor. Altının ons fiyatı, bu gelişmelerin etkisiyle haftanın ikinci prosedür gününde 1890 dolar oranına kadar gerilerken; böylece aşağı yukarı 1 ayın en düşük civarını gördü. Altının ons fiyatı güne 1922 dolar seviyesinden başlarken; gün içinde 1890 dolar oranına kadar geriledi. Ons altın en yüksek 1929 doları görürken; saat 08:40 itibarıyla yüzde 1,49 oranında düşüşle 1893 dolarda hareket ediyor.
⚡Altının ons fiyatı ABD tahvil faizlerinin artması ve dolar dizininin güçlenmesiyle düşüş eğiliminde hareket ederken; dünyanın gözü bugün Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde oluşturulan tarihi müzakerelerdeydi. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında günümüz müzakere sona ererken, görüşme ardından açıklamalar geldi. Ukrayna heyeti, "Türkiye de garantör olsun" derken; Rusya Savunma Bakanlığı "Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar duracak" şeklinde belirtti.
GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE
Altının gram fiyatı, dolar kuru ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybında hareket ederken; gün içinde en yüksek 920,03 lira civarını, en düşük ise 891,52 lira civarını gördü. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 2,40 oranında düşüşle 893,54 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1465 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 12 liradan satılıyor.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 922 lira civarında hareket ederken; yeni güne 916 lira seviyeden başladı.
ONS ALTINDA YENİ SENARYO
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da başlayan yeni tur müzakereler öncesinde, dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yapmış bulunduğu açıklamalar; risk iştahına olumlu yansımış ve bu bağlamda riskli varlıklara tekrardan gelen taleple borsalarda yükselişler meydana çıkmıştı. Keza, Rusya'nın enerji ihracatında Ruble'yi kullanmak istemesine; G7 tarafından, sahip olunan sözleşmeler dayanak gösterilerek oluşturulan veto da; enerji fiyatlarını düşürmenin yanı sıra, küresel çaptaki riskleri de azalttı. Buna paralel olarak da, yatırımcıların güvenilir liman isteği azalınca; ons altın satış yedi. Hem de Fed ve ECB'nin, jeopolitik tehlikelere karşın sıkılaştırmaya dönüşten ödün vermemesi ve bilhassa de Fed'in süratli bir sıkılaştırmaya yönelmesiyle tahvil faizleri cephesinde görülen yükselişler de; ons altını baskı altına almakta.
Tüm bu ilerlemeler ışığında, bundan ileri süreçte de; Rusya-Ukrayna müzakerelerinin hali ve majör merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ile fiyatlamalar büyük oranda biçim bulacaktır. Sahada tam olarak istediğini alamayan Rusya'nın, ilaveten çok ciddi ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya oluşu; Putin'in elini hayli zayıflatıyor. Ancak, İstanbul'da bugün ve yarın yapılacak olan müzakerelerin anında sonuca ulaşma olasılığı da; Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan gelen birtakım tedirgin edici açıklamalar (Ukrayna'daki askeri operasyonun ana görevinin Donbass'ı özgürleştirmek bulunduğu, NATO'nun Ukrayna'ya askeri destek vermesi halinda de lüzumlu cevabın verileceğinden bahsetti) hesaba katıldığında biraz zayıf gözüküyor.
ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI, DÜŞECEK Mİ?
Ons altın yeni haftaya başlarken hem ABD dolar endeksinde hem de ABD 10 senelik tahvil faizlerindeki yükselişlerin baskısı altında günün ilk saatlerinde 1937 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ile başladı. ABD 10 senelik tahvil faizlerinin yüzde 2.55 düzeyinin üstünde daha da kuvvetlenmesi ve ABD dolar dizininin de 100 oranına yaklaşmaya devam etmesi durumunda ons altın fiyatı 1926 dolar seviyelerine kadar geri çekilme trendine devam edebilir. Fakat bu ons altının bundan sonra düşüşe geçtiği manasına yaklaştığını düşünmüyorum. ABD 10 seneliklarında 10 baz puan civarında bir gerileme ile tekrardan yüzde 2.40-2.44 bandına çekilmesini tahmin ediyorum ve bunun devamında ons altın tekrardan 1937 dolar üstündeki civarlara doğru tırmanacaktır.