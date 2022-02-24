Tüketiciye KDV iadesi! Gelir İdaresi açıkladı fazla hesaplanan vergiler tüketiciye iade ediliyor!

■ Restoran, kafeteryalarda yerinde sunulan yeme-içme hizmetleri de KDV indirimi kapsamında mı?

Lokanta, restoran, kafeterya gibi işletmeler (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile 3 yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki yerler hariç) tarafından yerinde sunulan (ayakta sunulması dahil) yemeiçme hizmetleri, yüzde 8 KDV'ye tabi.