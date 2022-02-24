Tüketiciye KDV iadesi! Gelir İdaresi açıkladı fazla hesaplanan vergiler tüketiciye iade ediliyor!
Gelir İdaresi, gıda ürünlerinde KDV indirimine ilişkin soruları yanıtladı: Börek, simit, pasta ve tatlıların tesliminde yüzde 1 KDV ödenirken, bu ürünler yeme-içme hizmeti olarak sunulduğunda vergi yüzde 8 olacak. Fazla hesaplanan vergiler tüketiciye iade edilecek...
24.02.2022 07:00 - Son Güncelleme: 24.02.2022 07:00
■ Restoran, kafeteryalarda yerinde sunulan yeme-içme hizmetleri de KDV indirimi kapsamında mı?
Lokanta, restoran, kafeterya gibi işletmeler (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile 3 yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki yerler hariç) tarafından yerinde sunulan (ayakta sunulması dahil) yemeiçme hizmetleri, yüzde 8 KDV'ye tabi.