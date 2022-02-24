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Tüketiciye KDV iadesi! Gelir İdaresi açıkladı fazla hesaplanan vergiler tüketiciye iade ediliyor!

Gelir İdaresi, gıda ürünlerinde KDV indirimine ilişkin soruları yanıtladı: Börek, simit, pasta ve tatlıların tesliminde yüzde 1 KDV ödenirken, bu ürünler yeme-içme hizmeti olarak sunulduğunda vergi yüzde 8 olacak. Fazla hesaplanan vergiler tüketiciye iade edilecek...

24.02.2022 07:00 - Son Güncelleme: 24.02.2022 07:00
Tüketiciye KDV iadesi! Gelir İdaresi açıkladı fazla hesaplanan vergiler tüketiciye iade ediliyor!

Gıda ürünlerinde KDV indirimine ilişkin merak edilen soruları Gelir İdaresi Başkanlığı yanıtladı.

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Tüketiciye KDV iadesi! Gelir İdaresi açıkladı fazla hesaplanan vergiler tüketiciye iade ediliyor!

Temel gıda ürünlerinin tesliminde KDV yüzde 1'e indirilirken, yeme-içme hizmetlerinde vergi yüzde 8 olarak uygulanacak.

Tüketiciye KDV iadesi! Gelir İdaresi açıkladı fazla hesaplanan vergiler tüketiciye iade ediliyor!

■ KDV oranı yüzde 8 olup, yüzde 1'e indirilmeyen temel gıda ürünü var mı?
Bu durumun tek istisnası, ÖTV'ye tabi olan gıda ürünleri.

Tüketiciye KDV iadesi! Gelir İdaresi açıkladı fazla hesaplanan vergiler tüketiciye iade ediliyor!

Bu ürünlerin tesliminde yüzde 8 KDV uygulanmaya devam edilecek.

Tüketiciye KDV iadesi! Gelir İdaresi açıkladı fazla hesaplanan vergiler tüketiciye iade ediliyor!

■ Restoran, kafeteryalarda yerinde sunulan yeme-içme hizmetleri de KDV indirimi kapsamında mı?
Lokanta, restoran, kafeterya gibi işletmeler (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile 3 yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki yerler hariç) tarafından yerinde sunulan (ayakta sunulması dahil) yemeiçme hizmetleri, yüzde 8 KDV'ye tabi.

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