Son saatler yaklaşıyor! İŞKUR'dan öğrenim şartsız, vasıfsız 325 TYP personel alımı başladı! MEB şartları açıkladı: 18 - 35 yaş üstü...
İŞKUR doğrultusundan her geride bıraktığımız gün istihdam sağlanmaya devam ediliyor. Şubat ayı İŞKUR TYP personel alımı ilanları detaylı illerden gelmeye devam ediyor. Alımların hangi şehirler ve ne gibi şartlarda olacağı belli oldu. Türkiye çapında milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2022 İŞKUR TYP personel alımı ilanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Son olarak 2 değişik kentte 325 personel alımı uygulanacağı bildirildi. Alım sonunda adaylar Milli Eğitim Bakanlığı doğrultusundan okullarda görevlendirilecek. 25 Şubat 2022 tarihine kadar müracaatların gerçekleştirilmesi gerekiyor. İşte MEB TYP 325 işçi alımı müracaat şartları ve detaylar...
Bir çok vatandaşa iş imkanı sağlayan İŞKUR temizlik personel alımı yapılacağına dair ilanlara resmi sitede sık sık yer veriyor. Personel alımları çeşitli illerde gerçekleştirilecek olup, müracaat meydana getirecek adayların minimum ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır. Temizlik personeli istihdamı için müracaat icra eden adaylar İŞKUR şubelerinden veya online olarak başvuru yapabilecektir. Son olarak TYP personel alımı kapsamında 2 farklı şehirde toplamda 325 personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar...
Tokat Başvuru İlan Numarası: 305845
Trabzon Başvuru İlan Numarası: 306021
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Açılan sayfada çıkan ekranda ARA butonuna bastıktan sonra yayınlanan TYP ilanlarını görebilir ve size uygunsa başvuru yapabilirsiniz.