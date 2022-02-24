Son saatler yaklaşıyor! İŞKUR’dan öğrenim şartsız, vasıfsız 325 TYP personel alımı başladı! MEB şartları açıkladı: 18 - 35 yaş üstü...

Bir çok vatandaşa iş imkanı sağlayan İŞKUR temizlik personel alımı yapılacağına dair ilanlara resmi sitede sık sık yer veriyor. Personel alımları çeşitli illerde gerçekleştirilecek olup, müracaat meydana getirecek adayların minimum ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır. Temizlik personeli istihdamı için müracaat icra eden adaylar İŞKUR şubelerinden veya online olarak başvuru yapabilecektir. Son olarak TYP personel alımı kapsamında 2 farklı şehirde toplamda 325 personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar...