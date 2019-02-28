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2019'da on binlerce kişiye iş müjdesi! İşte personel arayan kurumlar

2018 yılı itibariyle 2 milyon 422 bin memur, 254 bin sözleşmeli personel ve 328 bin işçi çalıştıran devlet, 2019 yılında da on binlerce personele istihdam imkanı sağlayacak. İşte personel alacak kamu kurum ve kuruluşlarının listesi...

28.02.2019 16:30 - Son Güncelleme: 28.02.2019 16:30
2019'da on binlerce kişiye iş müjdesi! İşte personel arayan kurumlar

Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 13 bin sözleşmeli er alımı yapılacak. Başvuran adaylar; evrak kabul faaliyetleri, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlıkraporu ve güvenlik soruşturması aşamalarından geçecek. Adaylar başvurularını "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden e-Devlet şifresiyle ile giriş yaparak, "Başvuru Programı Kullanma Talimatı"nda belirtilen esaslar dahilinde gerçekleştirecek.

2019'da on binlerce kişiye iş müjdesi! İşte personel arayan kurumlar

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere de 3 bin 40 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 askeri personel alımı yapılacak. Ön başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 13 Mart'a kadar yapılacak.

2019'da on binlerce kişiye iş müjdesi! İşte personel arayan kurumlar

Milli Eğitim Bakanlığı da bu yıl alacağı 20 bin öğretmen için takvimi açıkladı. Ön başvuruların 26 Mart-1 Nisan tarihlerinde olacağı alım için sözlü sınavlar, 12-30 Haziran'da düzenlenecek.

2019'da on binlerce kişiye iş müjdesi! İşte personel arayan kurumlar

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle; 86 tren teşkil işçisi, 42 demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demiryolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere toplam 356 işçi alınacak. İşgücü talepleri, 9-15 Nisan arasında İŞKUR'da yayımlanacak.

2019'da on binlerce kişiye iş müjdesi! İşte personel arayan kurumlar

Savunma Sanayi Başkanlığı 15 proje mühendisi, 19 proje asistanı olmak üzere 34 kişi alacak. Adaylar başvurularını, 1-15 Mart'ta, Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranından gerçekleştirebilecek.

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