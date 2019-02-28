2019'da on binlerce kişiye iş müjdesi! İşte personel arayan kurumlar

2018 yılı itibariyle 2 milyon 422 bin memur, 254 bin sözleşmeli personel ve 328 bin işçi çalıştıran devlet, 2019 yılında da on binlerce personele istihdam imkanı sağlayacak. İşte personel alacak kamu kurum ve kuruluşlarının listesi...

28.02.2019 16:30 - Son Güncelleme: 28.02.2019 16:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





