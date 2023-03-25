SSK Bağkur'luya 7.500 TL + 1.300 TL ilave artış gelecek mi? Emekliye %70 İNTİBAK ZAMMI!
Emeklilerle ilgili son gelişmeler sıkı takibe alındı. Son olarak Başkan Erdoğan taban maaşların 7.500 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Emeklilerin bayram ikramiyeleri ise 2.000 TL'ye yükseltildi. Öte yandan 2000 sonrası sigortalıları ilgilendiren intibak yasası hakkında gelişme olup olmadığı merak ediliyor. 2000 yılı sonrası emekliler için 1300 TL intibak zammı gündeme geldi. Ancak bu durum sadece belli bir emekli grubunu kapsıyor. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? İşte son gelişmeler haberimizde!
25.03.2023 09:58 - Son Güncelleme: 25.03.2023 09:58
Emeklilere yapılan %36 oranındaki ara zamla birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıktı. Bu gelişmelerle beraberakıllara intibak zammı da geldi. Böylelikle 2000 sonrası emekliler için intibak yasasının bu sene çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki, 2023 emekliye intibak zammı gelecek mi? İşte merak edilenler...
2000 sonrası emekliler için de sevindiren gelişmeler gündemde. 2000 sonrası SSK ve BAĞ-KUR maaşlarında 1300 TL artışın olacağı intibak yasası en çok aratılanlar arasına girdi.
İntibak düzenlemesi ile ilgili Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün açıklamalarda bulundu.