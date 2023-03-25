RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi SSK Bağkur'luya 7.500 TL + 1.300 TL ilave artış gelecek mi? Emekliye %70 İNTİBAK ZAMMI!

SSK Bağkur'luya 7.500 TL + 1.300 TL ilave artış gelecek mi? Emekliye %70 İNTİBAK ZAMMI!

Emeklilerle ilgili son gelişmeler sıkı takibe alındı. Son olarak Başkan Erdoğan taban maaşların 7.500 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Emeklilerin bayram ikramiyeleri ise 2.000 TL'ye yükseltildi. Öte yandan 2000 sonrası sigortalıları ilgilendiren intibak yasası hakkında gelişme olup olmadığı merak ediliyor. 2000 yılı sonrası emekliler için 1300 TL intibak zammı gündeme geldi. Ancak bu durum sadece belli bir emekli grubunu kapsıyor. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? İşte son gelişmeler haberimizde!

takvim.com.tr
25.03.2023 09:58 - Son Güncelleme: 25.03.2023 09:58
SSK Bağkur’luya 7.500 TL + 1.300 TL ilave artış gelecek mi? Emekliye %70 İNTİBAK ZAMMI! 2000-2001-2003-2004-2005-2008 sigortalılar TEK torbada!

Emeklilere yapılan %36 oranındaki ara zamla birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıktı. Bu gelişmelerle beraberakıllara intibak zammı da geldi. Böylelikle 2000 sonrası emekliler için intibak yasasının bu sene çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki, 2023 emekliye intibak zammı gelecek mi? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK Bağkur’luya 7.500 TL + 1.300 TL ilave artış gelecek mi? Emekliye %70 İNTİBAK ZAMMI! 2000-2001-2003-2004-2005-2008 sigortalılar TEK torbada!

2000 sonrası emekliler için de sevindiren gelişmeler gündemde. 2000 sonrası SSK ve BAĞ-KUR maaşlarında 1300 TL artışın olacağı intibak yasası en çok aratılanlar arasına girdi.

SSK Bağkur’luya 7.500 TL + 1.300 TL ilave artış gelecek mi? Emekliye %70 İNTİBAK ZAMMI! 2000-2001-2003-2004-2005-2008 sigortalılar TEK torbada!

EMEKLİYE İNTİBAK ZAMMI 2023 SON DAKİKA

2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanların maaşları arasında fark bulunuyor.

SSK Bağkur’luya 7.500 TL + 1.300 TL ilave artış gelecek mi? Emekliye %70 İNTİBAK ZAMMI! 2000-2001-2003-2004-2005-2008 sigortalılar TEK torbada!

Bu eşitsizliğin kapatılması için prim eşitlemesi yapılması ve intibak zammı talep ediliyor.

SSK Bağkur’luya 7.500 TL + 1.300 TL ilave artış gelecek mi? Emekliye %70 İNTİBAK ZAMMI! 2000-2001-2003-2004-2005-2008 sigortalılar TEK torbada!

İntibak düzenlemesi ile ilgili Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün açıklamalarda bulundu.

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