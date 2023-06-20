Torba yasa için talepler sıralandı! EYT'de kısmi emeklilik için nihai tablo geldi! 2000 sonrası sigorta + 3600 ve 5000 prim + 50-55 yaşla erken emeklilik kıstası! Kadın, erkek...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasıyla birlikte 5 milyona yakın kişiye emeklilik yolu açıldı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlamışsa emekli aylığına kavuşuyor. SSK kapsamında emekli olacakların sigorta başlagıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında primi tamamlaması gerekiyor.
20.06.2023 08:59 - Son Güncelleme: 20.06.2023 08:59
1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartının SSK'lılar gibi 7200'e geçilmesi için çalışmalar sürerken, EYT'liler de beklenti içerisine girdi. Peki reform kapsamına hangi EYT'liler girecek? Kısmi emeklilik şartı da değişir mi? 5000 prim günü eşitliği torba tasarıda olur mu? İşte detayları...
Bağ-Kur'dan ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklarda ise kadın ise 7200, erkek ise 9000 prim günü tamamlama şartı bulunuyor.
3600 GÜN İLE NASIL EMEKLİ OLUNUYOR?
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların SSK'dan 3600, Bağ-Kur'dan 5400 günle kısmi emeklilik imkanı da bulunuyor. Ancak burada yaş şartı devam ediyor.