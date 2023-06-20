Torba yasa için talepler sıralandı! EYT'de kısmi emeklilik için nihai tablo geldi! 2000 sonrası sigorta + 3600 ve 5000 prim + 50-55 yaşla erken emeklilik kıstası! Kadın, erkek...

1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartının SSK'lılar gibi 7200'e geçilmesi için çalışmalar sürerken, EYT'liler de beklenti içerisine girdi. Peki reform kapsamına hangi EYT'liler girecek? Kısmi emeklilik şartı da değişir mi? 5000 prim günü eşitliği torba tasarıda olur mu? İşte detayları...