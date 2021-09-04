Toplu sözleşme metnine giren 3600 ek gösterge düzenlemesi için düğmeye basıldı
Toplu sözleşme metnine giren 3600 ek gösterge düzenlemesi için düğmeye basıldı. İlk aşamada çalışma programı hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuyla ilgili, "Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Toplu sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz" dedi.
04.09.2021 06:56
- Son Güncelleme: 04.09.2021 06:56
Toplu sözleşme sürecinde memur konfederasyonları ile hükümetin vardığı mutabakatın ardından çalışmalar başladı.