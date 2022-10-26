Bankalar AMAN VERMİYOR! Emekli promosyonunda YENİ AY güncellemesi! Cüzdanınız kapanmayacak! Ziraat, İş Bankası, Garanti...

Emekliye ve özel sektör çalışanına promosyon müjdesiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Özel sektör ve emekli promosyonunda bankalar arasındaki yarış gün geçtikçe kızışıyor. Bankalar yeni promosyon kararını art arda duyurdu. En yüksek promosyon veren bankalar tek tek rakamları açıkladı.İşte 2022 güncel emekli promosyon ödemeleri listesi...