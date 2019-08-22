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Kentsel dönüşümde yeni dönem! Eylülde açıklanacak

Yıllardır devam eden kentsel dönüşüm sürecinde yeni bir döneme giriliyor. Yeni döneme ilişkin detaylar eylül ayının ilk haftasında açıklanacak. Kentsel dönüşümde yeni döneme ilişkin bazı detaylar ise 11. Kalkınma Planı'nda yer aldı. Dönüşümde her şehir için farklı bir süreç izlenecek. Acil dönüştürülmesi gereken yerlerin tespitinde de farklı bir değerlendirme sistemi uygulanacak. İşte kentsel dönüşümde yeni sisteme ilişkin ayrıntılar...

22.08.2019 09:44 - Son Güncelleme: 22.08.2019 09:44
Kentsel dönüşümde yeni dönem! Eylülde açıklanacak

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni bir sürece giriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı, eylül ayının ilk haftası açıklanacak.

Kentsel dönüşümde yeni dönem! Eylülde açıklanacak

Afet risklerinin bertaraf edilmesi, çevresel, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, yatay mimarinin esas alınması, engelli dostu şehirler kurulması, yapılaşma sonrası oluşacak değer artışının adil olarak paylaştırılmasının temel hedefler arasında olacağı plana ilişkin bazı detaylar 2019-2023 yılları arasında uygulanacak olan 11. Kalkınma Planı'nda da yer aldı.

Kentsel dönüşümde yeni dönem! Eylülde açıklanacak

250 ALAN RİSKLİ İLAN EDİLDİ
Mevcut yapıların durumuna bakıldığında ülke genelinde nüfusun 3'te 1'i depreme dayanıklı yapılarda oturuyor. Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında 53 ilde 250'ye yakın alan riskli ilan edilirken, 41 ilde ise yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere belirlenen rezerv yapı alanlarında çalışmalara başlandı.

Kentsel dönüşümde yeni dönem! Eylülde açıklanacak

Şubat ayında açıklanan strateji belgesine göre; her yıl 300 bin konutun dönüştürülmesi ve dönüşümün 20 yılda tamamlanması hedefleniyor. Hedef süre sonunda yenilenen yapı sayısının ise toplamda 6,7 milyon adedi bulması planlanıyor.

Kentsel dönüşümde yeni dönem! Eylülde açıklanacak

HER ŞEHRE AYRI DÖNÜŞÜM PLANI
Yeni dönemde kentsel dönüşüm uygulamalarında il bazında hazırlanan dönüşüm stratejileri esas alınacak. Yani her şehrin kendisine ait bir kentsel dönüşüm planı olacak ve mevcut yerel yapılar bu plan doğrultusunda dönüşüm projelerine start verecek. Söz konusu planlar şehrin geçmişi, yapısı ve kültürüne göre değişkenlik gösterecek. Sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek.

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