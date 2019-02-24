Milyonları ilgilendiriyor! BDDK'dan kredilerle ilgili yeni düzenleme

Faizler düşmese bile, kredi vadelerinin 1 yıl daha artacak olması, kuşkusuz hem tüketici hem de sektör nezdinde heyecan uyandırdı.

Fakat, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'nin sözlerine konu olan vade artırımının, tüketiciye nasıl yansıyacağını daha iyi anlamak için rakamlara bakmak gerekiyor.