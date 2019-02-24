Milyonları ilgilendiriyor! BDDK'dan kredilerle ilgili yeni düzenleme
Piyasaların canlanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. Kredilerle ilgili yeni düzenlemeler getirmeyi planlayan BDDK, taşıt kredilerinde vade süresinin uzayacağı ile ilgili ilk sinyali de verdi. Tüketici ve konut kredileri ile ilgili yeni düzenlemeler de yapılmasının planlandığı belirtildi.
24.02.2019 10:35
- Son Güncelleme: 24.02.2019 10:35
AYLIK ÖDEME DÜŞÜYOR, TOPLAM ÖDEME ARTIYOR
Merkez Bankası verilerine göre, taşıt kredisi faizlerinin ortalaması yüzde 2.14 seviyesinde olacak şekilde kaşımıza çıkıyor. Yaptığımız araştırmaya göre ise, bazı bankaların faiz oranlarını belirli bir tutara kadar yüzde 1.70 seviyesine kadar çektiğini gördük.
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