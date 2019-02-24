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Milyonları ilgilendiriyor! BDDK'dan kredilerle ilgili yeni düzenleme

Piyasaların canlanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. Kredilerle ilgili yeni düzenlemeler getirmeyi planlayan BDDK, taşıt kredilerinde vade süresinin uzayacağı ile ilgili ilk sinyali de verdi. Tüketici ve konut kredileri ile ilgili yeni düzenlemeler de yapılmasının planlandığı belirtildi.

24.02.2019 10:35 - Son Güncelleme: 24.02.2019 10:35
Milyonları ilgilendiriyor! BDDK'dan kredilerle ilgili yeni düzenleme

Otomobil sektöründe bir süredir yaşanan sıkıntılar herkesin malumu. Bu durumun birden çok sebebi olsa da, satışların geçen yıl yüzde 35, Ocak ayında da yüzde 59 seviyesinde azalmasının nedenlerinden biri olarak faizlerin yüksekliği gösteriliyor.

Milyonları ilgilendiriyor! BDDK'dan kredilerle ilgili yeni düzenleme

Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi vadelerini uzatacaklarının sinyalini vererek, "Bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Milyonları ilgilendiriyor! BDDK'dan kredilerle ilgili yeni düzenleme

Söz konusu çalışmanın bireysel tüketicilerin elini rahatlatmasının yanı sıra iç talebin canlanmasına da katkı sağlayacağını kaydeden BDDK Başkanı, "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek" dedi.

Milyonları ilgilendiriyor! BDDK'dan kredilerle ilgili yeni düzenleme

Faizler düşmese bile, kredi vadelerinin 1 yıl daha artacak olması, kuşkusuz hem tüketici hem de sektör nezdinde heyecan uyandırdı.

Fakat, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'nin sözlerine konu olan vade artırımının, tüketiciye nasıl yansıyacağını daha iyi anlamak için rakamlara bakmak gerekiyor.

Milyonları ilgilendiriyor! BDDK'dan kredilerle ilgili yeni düzenleme

AYLIK ÖDEME DÜŞÜYOR, TOPLAM ÖDEME ARTIYOR
Merkez Bankası verilerine göre, taşıt kredisi faizlerinin ortalaması yüzde 2.14 seviyesinde olacak şekilde kaşımıza çıkıyor. Yaptığımız araştırmaya göre ise, bazı bankaların faiz oranlarını belirli bir tutara kadar yüzde 1.70 seviyesine kadar çektiğini gördük.

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