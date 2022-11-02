TOKİ’den 350 m² ile 500 m² arsa alın! 2022 Kasım ucuz yatırımlık arazi müjdesi! Aylık 100-200 TL vererek tapu elinizde! İstanbul, Çanakkale, Erzurum...

Bakan Kurum "İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20'si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz." dedi.