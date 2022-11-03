EYT'liler şartlar tamam! Yaşa takılanlara eksik prim + yaş tablosu DEĞİŞTİ! 30,28,26,18 yaşa erken emeklilik AÇILDI

EYT'DE YAŞ DETAYI! EYT için geri sayım sürerken milyonlarca vatandaşın kafasında bir çok soru işareti var. Her gün sıklıkla EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? Kimler emekli olacak? soruları araştırılıyor. EYT'de 'Kazai Rüşt' detayı ise bir çok kişi tarafından bilinmiyor. Peki 18 yaş altında iş hayatına başlayanlar EYT kapsamında sayılıyor mu? Kazai Rüşt detayı nedir? İşte EYT'de en çok merak edilen 10 soruya yanıt...