TOKİ yeni konut satışları ile tufan gibi esti! İstanbul'da 2.227,62 TL ödeyerek 2+1,3+1 daire sahibi olma şansı! İl il TOKİ 2022 konut satışları... 

TOKİ yeni konut satışları ile tufan gibi esti! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul'da 2.227,62 TL ödeyerek 2+1,3+1 daire sahibi olma şansı sunuyor. Yalnızca İstanbul değil Adana, Afyon, Ağrı, Batman, Balıkesir, Bitlis ve daha bir çok şehirde ucuza daire satışı yapılıyor. Üstelik bu kez kura yöntemi değil açık arttırma yöntemi uygulanacak. Vatandaşların sadece yapması gereken 17 Mayıs'a kadar istedikleri illerdeki konutları inceleyip kendine uygun fiyatta daireyi bulmak. Haberimizde satıştaki tüm illere ve ödeme detaylarına ulaşabilirsiniz.