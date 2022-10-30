TOKİ sosyal konut projesinde son başvuru ne zaman? Pazartesi gününe dikkat

"MART 2023'E KADAR KONUT VE ARSALAR İÇİN TÜM KURALARIN TAMAMLANMASI PLANLANIYOR"

Bakanlık açıklamasında, projenin 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak sunulacağı bilgisi yinelendi. Mart 2023'e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı da ifade edildi.