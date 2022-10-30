TOKİ sosyal konut projesinde son başvuru ne zaman? Pazartesi gününe dikkat
TOKİ sosyal konut projesinde son başvuru ne zaman? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Sosyal konut projesinde e-Devlet üzerinden başvurular sona ermişti ancak bankalar üzerinden hala müracaat yapılabiliyor. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklama yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için başvurularda sona yaklaşıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvurular için 'son gün' hatırlatması yapıldı Peki arsa projesine başvurular ne zaman bitecek? Sosyal konuta kaç kişi başvurdu. Bakanlık merak edilenleri yanıtladı.
CUMA GÜNÜ TAMAMLANMIŞTI!
Bakanlık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için bankalar aracılığıyla yapılan başvuruların 31 Ekim 2022 Pazartesi günü sona ereceğini duyurdu. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim Cuma günü tamamlandı.
"MART 2023'E KADAR KONUT VE ARSALAR İÇİN TÜM KURALARIN TAMAMLANMASI PLANLANIYOR"
Bakanlık açıklamasında, projenin 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak sunulacağı bilgisi yinelendi. Mart 2023'e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı da ifade edildi.