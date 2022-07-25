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Haberler Ekonomi Dolar hareketlenmeye başladı! İslam Memiş 'rekorlar kıracak' diyerek uyardı! 25 Temmuz canlı dolar kuru ve dolar yorumu! Alınmalı mı, satılmalı mı?

Dolar hareketlenmeye başladı! İslam Memiş 'rekorlar kıracak' diyerek uyardı! 25 Temmuz canlı dolar kuru ve dolar yorumu! Alınmalı mı, satılmalı mı?

Dolar ve altın fiyatlarında hafta başından beri yaşanan hareketlilik bugün de devam ediyor. Dolar hakkında araştırmalar oldukça hızlandı. Peki, 25 Temmuz dolar ne kadar? Dolar artacak mı? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
25.07.2022 10:53 - Son Güncelleme: 25.07.2022 10:53
Dolar hareketlenmeye başladı! İslam Memiş ’rekorlar kıracak’ diyerek uyardı! 25 Temmuz canlı dolar kuru ve dolar yorumu! Alınmalı mı, satılmalı mı?

Dolar kurunda yaşanan hareketlenme sebebiyle yatırımcılar arama motorlarına yöneldi. 25 Temmuz dolar kuru ve dolar yorumları için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

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Dolar hareketlenmeye başladı! İslam Memiş ’rekorlar kıracak’ diyerek uyardı! 25 Temmuz canlı dolar kuru ve dolar yorumu! Alınmalı mı, satılmalı mı?

25 TEMMUZ 2022 CANLI DOLAR KURU

25 Temmuz 2022 bugün 1 dolar kuru 17,75 TL'dir. 1 dolar alış fiyatı 17,72 TL iken, 1 dolar satış fiyatı 17,75 TL'dir.

Dolar hareketlenmeye başladı! İslam Memiş ’rekorlar kıracak’ diyerek uyardı! 25 Temmuz canlı dolar kuru ve dolar yorumu! Alınmalı mı, satılmalı mı?

İSLAM MEMİŞ GÜNCEL DOLAR YORUMU!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan değerlendirmeler oldukça merak ediliyor. İşt eMemiş tarafından yapılan dolar ve yatırım yorumları...

Dolar hareketlenmeye başladı! İslam Memiş ’rekorlar kıracak’ diyerek uyardı! 25 Temmuz canlı dolar kuru ve dolar yorumu! Alınmalı mı, satılmalı mı?

"Bu düşüş trendinde, baskılanmada elinde dolar olan yatırımcı için bir fırsat sunmuş oluyor. Altın pozitif yönde etkilenmeye devam edecektir ve güvenli liman olmaya da devam edecektir Bu da en fazla dolar karşısında değer kaybeden altının tekrar yıl sonuna doğru 2 bin dolar seviyesine doğru ataklar gerçekleştirmesine neden olabilir."

Dolar hareketlenmeye başladı! İslam Memiş ’rekorlar kıracak’ diyerek uyardı! 25 Temmuz canlı dolar kuru ve dolar yorumu! Alınmalı mı, satılmalı mı?

"Mevsimsel etkiden dolayı yatay bir süreç olabilir ama enflasyonla mücadele çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Her ne kadar faiz artırım süreçleri devam etse de FED yine bu para politikasındaki sıkılaştırmadan dolayı enflasyonun önüne çok da geçemeyebilir."

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