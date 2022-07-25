Dolar hareketlenmeye başladı! İslam Memiş ’rekorlar kıracak’ diyerek uyardı! 25 Temmuz canlı dolar kuru ve dolar yorumu! Alınmalı mı, satılmalı mı?

"Mevsimsel etkiden dolayı yatay bir süreç olabilir ama enflasyonla mücadele çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Her ne kadar faiz artırım süreçleri devam etse de FED yine bu para politikasındaki sıkılaştırmadan dolayı enflasyonun önüne çok da geçemeyebilir."