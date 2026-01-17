PODCAST CANLI YAYIN

TOKİ Malatya ve Erzurum kurası bugün çekiliyor! 500 bin konut projesinde asil-yedek isim listesi

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura etabı bugün Malatya'da saat 12'de Erzurum'da ise 13'te başlayacak. Binlerce vatandaşın başvurduğu projede asil ve yedek hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. İşte canlı yayın bilgileri...

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura heyecanı bugün Malatya ve Erzurum'da yaşanacak. Malatya için saat 12.00'de, Erzurum için ise saat 13.00'te başlayacak kura çekimiyle birlikte asil ve yedek hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Binlerce başvuru sahibinin yakından takip ettiği kura çekimi canlı yayınla izlenebilecek. İşte TOKİ kura çekimine dair tüm detaylar ve canlı yayın bilgileri…

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ BAŞLIYOR

Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi saat 12'de start verecek.

Aşağıdaki ekrandan isim listesini takip edebilirsiniz.

TOKİ MALATYA KURA DETAYLARI VE İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

Sıra NoİlİlçeProje AdıKonut SayısıBankaKura Tarihi – SaatiKura YeriAçıklama
1MalatyaMerkezMalatya Merkez (Battalgazi, Yeşilyurt) 8500/500000 Sosyal Konut Projesi8500Emlak Katılım Bankası17.01.2026 – 12:00Kemal Sunal Konferans Salonu
2MalatyaAkçadağMalatya Akçadağ 150/500000 Sosyal Konut Projesi150Ziraat Bankası17.01.2026 – 12:00Kemal Sunal Konferans Salonu
3MalatyaArapgirMalatya Arapgir 30/500000 Sosyal Konut Projesi30Ziraat Bankası17.01.2026 – 12:00Kemal Sunal Konferans Salonu
4MalatyaArguvanMalatya Arguvan 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Ziraat Bankası17.01.2026 – 12:00Kemal Sunal Konferans Salonu
5MalatyaDarendeMalatya Darende 65/500000 Sosyal Konut Projesi65Ziraat Bankası17.01.2026 – 12:00Kemal Sunal Konferans Salonu
6MalatyaDoğanşehirMalatya Doğanşehir 300/500000 Sosyal Konut Projesi300Halkbank17.01.2026 – 12:00Kemal Sunal Konferans Salonu
7MalatyaDoğanyolMalatya Doğanyol 40/500000 Sosyal Konut Projesi40Ziraat BankasıBaşvuru sayısı az olduğu için kura yapılmayacak
TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİNE GERİ SAYIM BAŞLADI

Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi saat 13'te start verecek.

Aşağıdaki ekrandan isim listesini takip edebilirsiniz.

TOKİ ERZURUM KURA DETAYLARI VE İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

Sıra NoİlİlçeProje AdıKonut SayısıBankaKura Tarihi – SaatiKura YeriAçıklama
1ErzurumMerkezErzurum Merkez (Aziziye, Yakutiye, Palandöken) 3500/500000 Sosyal Konut Projesi3500Halkbank17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
2ErzurumAşkaleErzurum Aşkale 200/500000 Sosyal Konut Projesi200Ziraat Bankası17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
3ErzurumÇatErzurum Çat 69/500000 Sosyal Konut Projesi69Ziraat Bankası17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
4ErzurumHınısErzurum Hınıs 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Halkbank17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
5ErzurumHorasanErzurum Horasan 200/500000 Sosyal Konut Projesi200Ziraat Bankası17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
6ErzurumİspirErzurum İspir 100/500000 Sosyal Konut Projesi100Ziraat Bankası17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
7ErzurumKarayazıErzurum Karayazı 100/500000 Sosyal Konut Projesi100Ziraat Bankası17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
8ErzurumKaraçobanErzurum Karaçoban 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Ziraat Bankası17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
9ErzurumKöprüköyErzurum Köprüköy 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Ziraat Bankası17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
10ErzurumNarmanErzurum Narman 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Ziraat Bankası17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
11ErzurumOlurErzurum Olur 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Ziraat Bankası17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
12ErzurumOltuErzurum Oltu 100/500000 Sosyal Konut Projesi100Halkbank17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
13ErzurumPasinlerErzurum Pasinler 100/500000 Sosyal Konut Projesi100Ziraat Bankası17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
14ErzurumPazaryoluErzurum Pazaryolu 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Ziraat Bankası17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
15ErzurumŞenkayaErzurum Şenkaya 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Ziraat Bankası17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
16ErzurumUzundereErzurum Uzundere 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Ziraat Bankası17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
17ErzurumTekmanErzurum Tekman 56/500000 Sosyal Konut Projesi56Ziraat Bankası17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
18ErzurumTortumErzurum Tortum 80/500000 Sosyal Konut Projesi80Ziraat Bankası17.01.2026 – 13:00Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

TOKİ tarafından gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından, hak sahibi olan vatandaşlar sonuçların nasıl öğrenileceğini merak ediyor. Asil ve yedek listelerin yayımlanmasıyla birlikte kura sonuçları iki resmi kanal üzerinden erişime açılacak.

İSİM LİSTESİ RESMİ KANALLARDAN AÇIKLANACAK

Kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri TOKİ tarafından ilan edilecek. Vatandaşlar, sonuçlara yalnızca resmi platformlar üzerinden ulaşabilecek.

TOKİ'nin Resmi İnternet Sitesi

Hak sahipliği sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, site üzerinden yapılacak duyurularla kura sonuçlarını görüntüleyebilecek.

www.toki.gov.tr

e-Devlet Üzerinden Sorgulama İmkanı

Kura sonuçlarına ulaşmanın bir diğer yolu ise e-Devlet Kapısı olacak. Vatandaşlar, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.

www.turkiye.gov.tr

Kaynak: TOKİ, AA, Takvim arşiv foto