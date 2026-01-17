TOKİ Malatya ve Erzurum kurası bugün çekiliyor! 500 bin konut projesinde asil-yedek isim listesi

|1
|Erzurum
|Merkez
|Erzurum Merkez (Aziziye, Yakutiye, Palandöken) 3500/500000 Sosyal Konut Projesi
|3500
|Halkbank
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—
|2
|Erzurum
|Aşkale
|Erzurum Aşkale 200/500000 Sosyal Konut Projesi
|200
|Ziraat Bankası
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—
|3
|Erzurum
|Çat
|Erzurum Çat 69/500000 Sosyal Konut Projesi
|69
|Ziraat Bankası
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—
|4
|Erzurum
|Hınıs
|Erzurum Hınıs 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Halkbank
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—
|5
|Erzurum
|Horasan
|Erzurum Horasan 200/500000 Sosyal Konut Projesi
|200
|Ziraat Bankası
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—
|6
|Erzurum
|İspir
|Erzurum İspir 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|Ziraat Bankası
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—
|7
|Erzurum
|Karayazı
|Erzurum Karayazı 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|Ziraat Bankası
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—
|8
|Erzurum
|Karaçoban
|Erzurum Karaçoban 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—
|9
|Erzurum
|Köprüköy
|Erzurum Köprüköy 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—
|10
|Erzurum
|Narman
|Erzurum Narman 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—
|11
|Erzurum
|Olur
|Erzurum Olur 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—
|12
|Erzurum
|Oltu
|Erzurum Oltu 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|Halkbank
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—
|13
|Erzurum
|Pasinler
|Erzurum Pasinler 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|Ziraat Bankası
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—
|14
|Erzurum
|Pazaryolu
|Erzurum Pazaryolu 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—
|15
|Erzurum
|Şenkaya
|Erzurum Şenkaya 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—
|16
|Erzurum
|Uzundere
|Erzurum Uzundere 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—
|17
|Erzurum
|Tekman
|Erzurum Tekman 56/500000 Sosyal Konut Projesi
|56
|Ziraat Bankası
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—
|18
|Erzurum
|Tortum
|Erzurum Tortum 80/500000 Sosyal Konut Projesi
|80
|Ziraat Bankası
|17.01.2026 – 13:00
|Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
|—