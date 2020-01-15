TOKİ kura sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor?
TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 100 bin sosyal konut projesine başvurular bugün tamamlanıyor. TOKİ tarafından inşa edilecek sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar kura tarihlerini beklemeye başladılar. 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak sosyal konut projelerinin kura tarihleri belli oldu mu? TOKİ kura sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte detaylar...
TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara başvurular bugün tamamlanıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, TOKİ kura sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor?
TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2020 TOKİ kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. 2019 yılında yapılan 50 bin konut projesi için 19 Nisan'da başvuruların tamamlanmasının ardından ilk kura çekimi 3 Mayıs'ta başlamıştı. Buna göre, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekiminin Ocak ayının sonlarına doğru yapılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.
E-DEVLET TOKİ BAŞVURULARI
e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, TOKİ tarafından değerlendirilecek ve başvuruya engel bir durum yoksa ödeme süreci başlatılacak. Bu aşamada başvuru sahibinin T.C. Ziraat Bankası nezdinde Türk Lirası (TL) olarak açılmış bir cari hesabı varsa, müsait olan hesabından otomatik olarak 500 lira tahsil edilecek.
Türk Lirası olarak açılmış bir cari hesap bulunmaması durumunda, başvurunun tamamlanması halinde ilgili banka şubesinde başvuru sahibi adına bir cari hesap açılacak ve ilgilinin hesabından otomatik olarak 500 lira tahsil edilecek. Söz konusu hesapta başvuruyu takip eden ilk iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulunmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacak.
Başvuru sahibinin hak sahibi olmaması halinde başvuru bedeli söz konusu hesaba iade edilecek.