TOKİ kura sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor?

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2020 TOKİ kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. 2019 yılında yapılan 50 bin konut projesi için 19 Nisan'da başvuruların tamamlanmasının ardından ilk kura çekimi 3 Mayıs'ta başlamıştı. Buna göre, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekiminin Ocak ayının sonlarına doğru yapılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.