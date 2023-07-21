Emeklinin %25 zamlı maaş tablosuyla birlikte yeni jest yapıldı! 7.500, 8.000 TL, 9.000 TL alanlar...
Emekliye bankalardan müjdeler gelmeye devam ediyor. Promosyonda tutarlar güncellendi ve yeni kampanyalar tek tek duyuruldu. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu ve özel bankalar emeklilere verdikleri ödemelerin limitini yükseltti. Güncel QNB FİNANSBANK promosyon duyurusuna göre maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira ödeme yapılacak. Ayrıca kredi kartıyla harcamaya yıllık 1.200 lira indirim fırsatı olduğu açıklandı. İşte banka banka Temmuz 2023 ayı promosyon kampanyaları ve emekliye zamda son durum...
Temmuz ayındaki emekli maaşı zammı müjdesiyle birlikte emekli vatandaşlar için bir gelişme de promosyonlarda yaşandı. Güncel emekli promosyon ödemeleri emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni promosyon ödeme tablosu açıklandı. Emeklilerin maaşlarına göre promosyon tutarları da değişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarında iyileştirme yapılacağını açıklamasının ardından emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını öngören torba kanun teklifindeki 18. madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. İşte son durum ve banka banka promosyonları...
👉HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
👉TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 250 lira.