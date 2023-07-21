Emeklinin %25 zamlı maaş tablosuyla birlikte yeni jest yapıldı! 7.500, 8.000 TL, 9.000 TL alanlar...

Temmuz ayındaki emekli maaşı zammı müjdesiyle birlikte emekli vatandaşlar için bir gelişme de promosyonlarda yaşandı. Güncel emekli promosyon ödemeleri emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni promosyon ödeme tablosu açıklandı. Emeklilerin maaşlarına göre promosyon tutarları da değişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarında iyileştirme yapılacağını açıklamasının ardından emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını öngören torba kanun teklifindeki 18. madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. İşte son durum ve banka banka promosyonları...