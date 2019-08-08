Bayram ikramiyesi ve memur maaşları yattı mı? İkramiye ve memur maaşları ne zaman ödenecek?

Vatandaşlar Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Milyonlarca emekli vatandaş bayram ikramiyelerinin yatırılıp yatırılmadığını araştırıyor. Aynı zamanda memur vatandaşlar ise memur maaşları ne zaman yatırılacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Memurların maaşlarını alacağı tarih belli oldu.

08.08.2019 22:24 - Son Güncelleme: 08.08.2019 22:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





