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Bayram ikramiyesi ve memur maaşları yattı mı? İkramiye ve memur maaşları ne zaman ödenecek?

Vatandaşlar Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Milyonlarca emekli vatandaş bayram ikramiyelerinin yatırılıp yatırılmadığını araştırıyor. Aynı zamanda memur vatandaşlar ise memur maaşları ne zaman yatırılacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Memurların maaşlarını alacağı tarih belli oldu.

08.08.2019 22:24 - Son Güncelleme: 08.08.2019 22:24
Bayram ikramiyesi ve memur maaşları yattı mı? İkramiye ve memur maaşları ne zaman ödenecek?

Bayram ikramiyesi ve memur maaşları yattı mı? Milyonlarca vatandaş arama motorlarında bu soruya büyük bir merakla yanıt aramaya başladı.

Bayram ikramiyesi ve memur maaşları yattı mı? İkramiye ve memur maaşları ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Bayram öncesi emekliler bin lira ikramiye alacak.

Bayram ikramiyesi ve memur maaşları yattı mı? İkramiye ve memur maaşları ne zaman ödenecek?

Memur vatandaşlar ise memur maaşları ne zaman ödenecek sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Bayram ikramiyesi ve memur maaşları yattı mı? İkramiye ve memur maaşları ne zaman ödenecek?

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur maaşlarının bayramdan önce yatırılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bayram ikramiyesi ve memur maaşları yattı mı? İkramiye ve memur maaşları ne zaman ödenecek?

Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun." şeklinde açıklama yaptı.

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