TOKİ işyeri fiyatları ve illeri belli oldu (hangi şehirlere, peşinatı, taksitleri) e-Devlet üzerinden TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yeni detaylar gelmeye devam ediyor. TOKİ'den bir son dakika açıklaması geldi. Bu anlamda TOKİ'nin sosyal konut projesinde iş yeri fiyatları açıklandı. Projenin ilk etabında inşa edilecek 10 bin iş yerinin bölge ve metrekare fiyatı belli oldu. Hangi ilde ne kadar iş yeri yapılacak? TOKİ'nin sosyal konut projesinde iş yeri fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar
15.09.2022 13:17 - Son Güncelleme: 15.09.2022 13:40
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında inşa edilecek 10 bin iş yerinin, bölge ve iller bazındaki sayıları ile metrekare başına fiyatları belli oldu.