Vav TV İzle
Haberler Ekonomi TOKİ işyeri fiyatları ve illeri belli oldu (hangi şehirlere, peşinatı, taksitleri) e-Devlet üzerinden TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ işyeri fiyatları ve illeri belli oldu (hangi şehirlere, peşinatı, taksitleri) e-Devlet üzerinden TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yeni detaylar gelmeye devam ediyor. TOKİ'den bir son dakika açıklaması geldi. Bu anlamda TOKİ'nin sosyal konut projesinde iş yeri fiyatları açıklandı. Projenin ilk etabında inşa edilecek 10 bin iş yerinin bölge ve metrekare fiyatı belli oldu. Hangi ilde ne kadar iş yeri yapılacak? TOKİ'nin sosyal konut projesinde iş yeri fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar

15.09.2022 13:17 - Son Güncelleme: 15.09.2022 13:40
TOKİ işyeri fiyatları ve illeri belli oldu hangi şehirlere, peşinatı, taksitleri e-Devlet üzerinden TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında inşa edilecek 10 bin iş yerinin, bölge ve iller bazındaki sayıları ile metrekare başına fiyatları belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ işyeri fiyatları ve illeri belli oldu hangi şehirlere, peşinatı, taksitleri e-Devlet üzerinden TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Eylül'de detaylarını açıkladığı proje kapsamında, sosyal konut ve konut arsasının yanı sıra 50 bin iş yeri yapılacak.

TOKİ işyeri fiyatları ve illeri belli oldu hangi şehirlere, peşinatı, taksitleri e-Devlet üzerinden TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır?

Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 10 bin iş yerinin temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak.

TOKİ işyeri fiyatları ve illeri belli oldu hangi şehirlere, peşinatı, taksitleri e-Devlet üzerinden TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır?

İş yerleri, illerin nüfus ve ihtiyacına göre farklı sayılarda inşa edilecek. Bu kapsamda en fazla iş yeri, 2 bin 800 ile İç Anadolu Bölgesinde yapılacak.

TOKİ işyeri fiyatları ve illeri belli oldu hangi şehirlere, peşinatı, taksitleri e-Devlet üzerinden TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır?

Proje kapsamında, 28 şehirde planlanan 50 bin iş yerinden ilk etapta 10 bini inşa edilecek.

SON DAKİKA