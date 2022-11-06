TOKİ İL İL İLÇE İLÇE KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022! TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim isim kazananlar listesi: Şırnak, Ardahan, Siirt, Batman...

TAKVİM HAFTALIK AÇIKLANACAK

Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konutlara yapılan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştı. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.