TOKİ İL İL İLÇE İLÇE KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022! TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim isim kazananlar listesi: Şırnak, Ardahan, Siirt, Batman...
Tüm Türkiye'nin büyük bir merakla beklediği sosyal konut projesinde kura etabı 7 Kasım'da başlıyor. Bakan Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 10 günde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimini tamamlayacaklarının müjdesini duyurdu. İlk kura Şırnak ve Ardahan'da çekilecek. Öte yandan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kura takvimi belli oldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler!
06.11.2022 11:42 - Son Güncelleme: 06.11.2022 11:42
TOKİ kura çekimi, sosyal konut başvurusunda bulunanlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Bakan Kurum'dan açıklama geldi. Kurum'un açıklamasına göre; "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde ilk kura 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek. İlk 12 il için kura takvimi de belli oldu. İşte TOKİ İL İL İLÇE İLÇE KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022!
TAKVİM HAFTALIK AÇIKLANACAK
Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konutlara yapılan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştı. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.