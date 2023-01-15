TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Bilecik 1037 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez (Cumhuriyet), Bozöyük, Söğüt, Osmaneli, Pazaryeri, Merkez(Bayırköy), İnhisar...

TOKİ Bilecik kura çekilişi bugün yapılacak. Merkez (Cumhuriyet), Bozöyük, Söğüt, Osmaneli, Pazaryeri, Merkez(Bayırköy), İnhisar ilçeleri ile toplamda 1037 konut inşa edilecek. Bugün gerçekleşecek kura çekilişinde Bilecik'te 1037 konut hak sahibini bulacak. Peki, Bilecik kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!